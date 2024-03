Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a fost întrebat marți, în prezența șefului PPE, Manfred Weber, cum văd alți lideri europeni alianța de la București cu PSD, acesta firmând că și alte țări au încercat să "expoteze" acest model de guvernare.

"Am discutat cu domnul Weber situația politică din România. Am discutat despre modul în care această Coaliție politică a reușit să guverneze țara de la finele anului 2021. Am discutat despre această nevoie de asumare a responsabilității de către două partide din familii politice diferite, pentru a putea să asigurăm stabilitatea într-un context de securitate și economic. El și ceilalți lideri europeni au înțeles demersul nostru", a spus Nicolae Ciucă într-o conferință de presă comună cu șeful PPE, Manfred Weber, la București.

Liderul PNL a adăugat că "sunt țări care au încercat să urmeze modelul nostru după alegeri și asta înseamnă că poate fi o formulă care să funcționeze".

El a explicat că la nivelul Parlamentului European, majoritatea este formată din PPE, S&D și Renew Europe, iar în contextul în care populiștii și extremiștii au avut o creștere semnificativă, trebuie "să putem să generăm și să recâștigăm încrederea cetățenilor pentru politica de centru".