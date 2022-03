Premierul Nicolae Ciucă a declarat luni, aflat într-o vizită oficială la Sofia, că în prezent Europa trece prin cele mai complicate timpuri de la cel de-Al Doilea Război Mondial încoace.

"Europa trece astăzi prin cele mai complicate timpuri de la cel de-Al Doilea Război Mondial încoace, odată cu invadarea Ucrainei de către forțele armatei ruse, iar în acest context am participat astăzi, la invitația premierului Bulgariei, împreună cu premierii Macedoniei de Nord și Muntenegrului, la un Summit în care au fost discutate o serie întreagă de aspecte care vin și caută soluții pentru deciziile care au fost luate la summit-ul NATO de săptămâna trecută, de la Bruxelles, și aici trebuie să salutăm încă o dată decizia de înființare a celor patru battle-group-uri, dintre care unul pe teritoriul României, unul pe teritoriul Bulgariei - dintre țările care au participat la această întâlnire - și este, de asemenea, foarte important de subliniat că împreună am căutat să asumăm o serie întreagă de soluții, astfel încât să demonstrăm că menirea noastră, a guvernelor țărilor membre NATO și ale Uniunii Europene, este aceea de a căuta soluții pentru cetățeni, de a fi în măsură ca prin dialog să identificăm acele modalități în care putem să facem față oricăror provocări", a spus Ciucă.

El a mai anunțat că la Summit au avut loc și discuții legate de modalitățile în care pot fi identificate noi surse.

"S-au pus în discuție aspectele legate de interconectare în rețelele de transport energie electrică și cele de transport gaze. (...) La întâlnirea bilaterală pe care am avut-o cu premierul Bulgariei am discutat aspectele legate de modalitatea în care lucrează împreună cu partea greacă la finalizarea interconectorului dintre Bulgaria și Grecia și am primit garanții că toate aceste lucrări se vor finaliza vara aceasta, în luna iunie, și ulterior va urma procesul de teste, astfel încât în toamna acestui an să putem să beneficiem de tranzitul de gaz lichefiat care poate fi alimentat în portul Alexandropolis", a adăugat premierul.

De asemenea, la întâlnire s-au discutat aspectele legate de ceea ce poate să însemne sporirea capacității de aprovizionare cu gaz pe conducta trans-Balcani.

Un alt subiect al discuției l-a reprezentat realizarea infrastructurii rutiere și feroviare.

"Am discutat propunerea părții bulgare de realizare a cel puțin cinci poduri peste fluviul Dunărea și, de asemenea, am insistat pe ceea ce înseamnă demararea procesului de dragare a fluviului Dunărea, astfel încât să putem asigura navigația pe tot parcursul anului. Am discutat, de asemenea, cu premierul bulgar, solicitarea noastră ca etnicii români care trăiesc în Bulgaria să poată să studieze în limba română", a mai spus Nicolae Ciucă.

De asemenea, În întâlnirea bilaterală cu premierul muntenegrean au vorbit despre nevoia de sprijin în tot ceea ce înseamnă parcursul Muntenegrului pentru a deveni țară membră a Uniunii Europene și despre întărirea relațiilor economice bilaterale.

Un proiect care urmează să fie pus în aplicare foarte curând este cel privind conectarea prin transport aerian între România și Muntenegru, adică între aeroporturile Timișoara sau Craiova și Tivat, a mai explicat premierul Ciucă în declarația sa de presă.

Totodată au fost abordate aspecte care țin de interesul în domeniul economic și agricol, premierul muntenegrean solicitând ca, în perioada imediat următoare, o delegație formată din cei doi miniștri ai economiei și agriculturii să poată veni la București și să discute despre modalitatea în care se pot întări relațiile în cele două domenii.

În întâlnirea bilaterală pe care a avut-o cu premierul Macedoniei de Nord, cei doi au discutat despre sprijinul pe care îl acordă România și aceste țări în parcursul de aderare la Uniunea Europeană.