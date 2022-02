La începutul lunii martie expiră starea de alertă în România, iar Guvernul vrea să vină cu "măsuri la nivelul situației actuale" a epidemiei COVID-19, a anunțat prim-ministrul Nicolae Ciucă.

"Având în vedere evoluția situației pandemice, am discutat și am spus că urmează să desfășurăm o analiză după 15 februarie la nivelul Ministerului Sănătății și la nivelul celorlalte instituții implicate în gestionarea pandemiei. Au avut loc aceste evaluări, este foarte clar că acum, în ceea ce privește valul 5, am intrat pe o linie descendentă. Am discutat cu ministrul Rafila, iar la începutul lunii martie expiră starea de alertă și vom avea o analiză cât se poate de concretă să venim cu măsuri la nivelul situației actuale", a declarat, miercuri, premierul Nicolae Ciucă.

Premierul a mai spus că populația are mari așteptări, iar din datele prezentate de Ministerul Sănătății există șanse ca în perioada următoare trendul infectărilor cu COVID-19 să fie unul descendent și acest lucru va aduce noi relaxări.