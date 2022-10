Premierul Nicolae Ciucă a transmis joi dimineață, într-o videoconferință cu prefecții, că nu acceptă ca orele să fie întrerupte pentru că nu există căldură în școli.

"Subiectul trecerii a școlilor în online din cauza termiei nu are loc în discuția noastră, pentru că așa cum spuneam cu mult timp înainte despre măsurile care trebuie luate astfel încât să fie asigurate toate condițiile, nu este acceptabil să luăm o astfel de decizie. Căutăm soluții astfel încât să asigurăm derularea procesului de învățământ coerent, fără niciun fel de alte sincope. Sigur, știm foarte bine că sunt câteva localități din țară care în fiecare an au avut nevoie de sprijin pentru termie. Discutăm de acele localități unde încă, din păcate, termia se asigură prin consumul de păcură. Vom găsi soluții. De altfel, și prin decizia de ieri, din ședința de Guvern, am alocat resursele necesare ca la nivelul autorităților locale să poată să înceapă achiziția de combustibil pentru aceste centrale. Ca atare, sincer, nu văd și nu accept să întrerupem procesul de învățământ, pentru că nu există termie în vreuna din unitățile de învățământ", a spus Nicolae Ciucă.

Ministra Educației, Ligia Deca, a spus și ea că Ministerul a ridicat deja problema pregătirii pentru asigurarea condițiilor normale de funcționare a școlilor în perioada sezonului rece.

"Beneficiem de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului numărul 119 de anul acesta, care plafonează tarifele pentru energia electrică și pentru gaze. Practic, așa cum am spus și săptămâna trecută presei, prețul fiind plafonat, nu ar trebui să avem diferențe în ceea ce privește facturile la utilități decât datorate consumului. Dacă sunt situații speciale, am prefera să le aflăm din timp. Am fost sesizați privind o astfel de situație în municipiul Giurgiu. Am discutat cu cei de la administrația publică locală, care ne-au spus că ar avea nevoie de suplimentări de fonduri. Din cadrul legal existent, noi nu putem face aceste suplimentări fără să mărim costul standard pentru bunuri și servicii, ceea ce noi nu putem face, dar i-am îndrumat către Ministerul Dezvoltării, unde astfel de suplimentări pot fi făcute", a adăugat Deca.

La rândul său, ministrul Energiei, Virgil Popescu, a afirmat că stocurile de gaze naturale erau joi de aproape de 93% și se estimează că vor depăși 2,9 miliarde de metri cubi pe data de 1 noiembrie.

"Asta ne va duce la un procent aproximativ 95-97% din total, capacitate de depozitare, un procent care ne permite să trecem o iarnă normală, cum estimăm că va fi această iarnă fără să avem probleme. Stocurile de cărbune în termocentrală - și aici vorbesc în principal de lignit - sunt în parametri normali. Producția de cărbune de lignit a crescut în acest an, practic, cu aproape 900.000 de tone, în ciuda faptului că am avut cariera de la Roșia blocată o perioadă de o lună și jumătate. Tocmai, au crescut stocurile pentru a compensa rezerva din lacurile de acumulare ale Hidroelectricii, lipsă cauzată în special de seceta din această vară", a declarat ministrul.