Prim-ministru Nicolae Ciucă va efectua joi o vizită de lucru în Franța, unde va participa, la Paris, la Conferinta ”Tackling Growing Disruption”, organizată de The International Economic Forum of the Americas (IEFA).

Premierul va participa la sesiunea specială a Consiliului OCDE dedicată României și va avea o întâlnire cu secretarul general al OCDE, Mathias Cormann. Potrivit Biroului de presă al Guvernului, va fi o vizită de o zi, plecarea se va face în dimineața zilei de 15 decembrie, iar întoarcerea va avea loc în cursul serii.