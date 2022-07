România este prima țară din Uniunea Europeană cu un plan pe termen mediu și lung de sprijinire a refugiaților ucraineni, a susținut, marți, premierul Nicolae Ciucă.

"Pot afirma fără teama că greșesc că România devine astfel prima țară din Uniunea Europeană care are o viziune și un plan pe termen mediu și lung în ceea ce privește modalitatea în care îi vom sprijini pe refugiații din Ucraina să se integreze cât mai facil la noi în țară și să poată să dobândească acea independență personală, fără a resimți toate aceste efecte ale războiului din țara vecină", a declarat Nicolae Ciucă în dechiderea Conferinței ”A vision for medium and long- term Refugees Response in Europe – Romania’s Plan for an integrated and inclusive response to protect Refugees from Ukraine”.

El a adăugat că nu este ușor, dar în această direcție consideră că Planul național destinat măsurilor de protecție și incluziune a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România vine cu măsuri concrete de sprijin în domeniul educației, în domeniul sănătății, ocupării, locuirii, copiilor și grupurilor vulnerabile.

"În baza parteneriatului pe care îl avem cu agențiile Organizației Națiunilor Unite, în coordonarea UNHCR România, aceștia au dezvoltat și aprobat propriul plan de răspuns la criza umanitară a refugiaților care vine să completeze și să extindă măsurile de intervenție din cadrul planului guvernamental. Apreciez că, împreună, cele două planuri reprezintă răspunsul României la criza umanitară a refugiaților pe termen mediu și lung și deschid orizontul unei bune practici și abordări strategice la nivel european", a mai spus premierul.

Ciucă a dat asigurări de întreg sprijinul său în ceea ce privește problema refugiaților și se bazează pe spiritul românilor, al organizațiilor neguvernamentale și al tuturor celor care au vrut să dea o mână de ajutor.