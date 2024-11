Președintele Senatului, Nicolae Ciucă, alături de parlamentarii PNL Gabriel Andronache și Cristian Niculescu-Țâgârlaș, a avut o întâlnire marți cu reprezentanți ai păgubiților din afacerea Nordis, potrivit Agerpres.

"Este foarte important să dăm curs acestei comisii. Din datele pe care le-am aflat de la dumneavoastră (reprezentanții păgubiților - n.r.) consider că nu va fi deloc ușor. Am inițiat acest demers și am discutat ca astăzi, în Birourile permanente reunite, să avem aprobarea înființării acestei comisii și de aici înainte să se deruleze procedurile parlamentare. Este cât se poate de clar că nu am inițiat acest demers pentru a închide subiectul așa cum s-a spus, pentru că din detaliile pe care le veți oferi va reieși foarte clar nevoia ca astfel de situații să se rezolve. Trebuie rezolvată situația acestor persoane și oamenii să aibă cunoștință de astfel de situații, să fie pregătiți și să nu mai intre în astfel de capcane imobiliare. Ceea ce dorim este să oferim această platformă publică prin care să aflăm adevărul și să informăm cetățenii despre ceea ce nu trebuie să se mai întâmple în România", a afirmat Ciucă, la începutul întâlnirii.

El a explicat că, inițial, se știa de un număr destul de mic de persoane fizice și juridice păgubite - 80, în luna octombrie, apoi a aflat că sunt 400, iar reprezentanții păgubiților l-au informat, marți, că sunt peste o mie, din țară și din diaspora.

Reprezentanții păgubiților au arătat că și persoanele care au plătit apartamentele, dintre care puține au semnat actul de vânzare-cumpărare, nu au intrat în posesia locuințelor lor, imobilele fiind închise. Ei au detaliat că cei mai mulți însă nu au semnat aceste documente, deși le-au achitat, iar imobilele există doar în Năvodari, cele din Sinaia și Brașov fiind la stadiul "de groapă".

"Fizic există imobilele din Năvodari, dar în acte au dispărut. Estimarea pagubei este de zeci, poate chiar sute de milioane de euro. Un dezvoltator nu poate să facă asemenea fapte decât cu complicitatea instituțiilor statului. Niciun investitor în acest proiect nu se bucură de investiția lui. Cred că este important să fie verificată și activitatea instituțiilor publice care erau abilitate să facă verificări de documentație. Toată această situație este generată cel puțin din cauza a unei neglijențe venite din partea instituțiilor publice - Protecția consumatorului, Cadastru, Inspectoratul de Stat în Construcții", a susținut un păgubit.

Reprezentanții păgubiților și-au exprimat speranța ca prin comisia parlamentară de anchetă să fie scoase la lumină "toate lucrurile negative și mărimea pagubelor din acest dosar".