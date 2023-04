Premierul Nicolae Ciucă a dat din nou asigurări miercuri că măsurile prin care statul vrea reducerea cheltuielilor nu vor afecta veniturile salariaților, iar domenii precum sănătatea și educație vor fi și ele, de asemenea, "neatinse".

"Cu toată responsabilitatea, așa cum am făcut-o și anul trecut când am avut de gestionat un an foarte greu, la fel și anul acesta nu facem altceva decât să luăm acele măsuri prin care să asigurăm stabilitatea bugetară și să ne asigurăm că avem banii necesari pentru îndeplinirea obiectivelor, conform programului de guvernare", a declarat Nicolae Ciucă la începutul ședinței de Guvern.

Prim-ministrul a mai spus că prin măsurile fiscal-bugetare discutate nu se va face altceva decât se se reducă și să amâne cheltuielile care nu sunt absolut necesare.

"Vorbim de bunuri și servicii, mașini, mobilier și alte cheltuieli care trebuie foarte bine gestionate, fără a ne atinge de serviciile medicale, educație, fără a ne atinge de reducerea veniturilor salariaților. Asta vreau să fie foarte clar înțeles de toată lumea", a mai completat el.

Ciucă a precizat că e nevoie de "echilibru" și în 2023, pentru că cifrele legate de anul 2022 arată că s-au luat măsuri care au dus la creșterea economiei, stabilitate, iar "România a fost cea mai stabilă țară din regiune".