Premierul Nicolae Ciucă și șeful PSD, Marcel Ciolacu, au fost așteptați la Iași, unde s-au dus sa sărbătorească Ziua Unirii Principatelor Române, cu fluierături și huiduieli.

În timp ce liderii PNL și PSD au susținut discursui, un grup de oameni striga "Hoții!". "Nucleul" dur al mulțimii care huiduie a fost format din simpatizanti AUR: "PNL si PSD, aceeași mizerie", "Vrem anticipate", "Hoții", potrivit Ziarului de Iasi.

În discursul său, premierul Nicolae Ciucă a spus că, asemenea tuturor democrațiilor europene, sub impactul crizelor multiple generate de război, și în România mișcări politice extremiste încearcă să ne influențeze societatea.

"Le recunoaștem cu ușurință, pentru că în discursurile promovate de liderii lor se promovează ura în locul bunei înțelegeri, frica în locul acțiunii, dezinformarea în locul adevărului, condamnarea în locul justiției prin lege. Societățile democratice au însă propriile mecanisme de respingere bazate pe rădăcinile adânci și lecțiile oferite de istorie. În plus, în cazul României, echilibrul și înțelepciunea socială, susținerea puternică a valorilor europene și euroatlantice acționează ca un veritabil catalizator în jurul libertăților democratice", a spus premierul.

Acesta a ținut și să spună, pe fondul protestelor din Piața Unirii, că Guvernul pe care îl conduce a reușit "progrese semnificative".

"Pentru că suntem la Iași, aș dori să mă refer la Autostrada Moldovei, A7, un obiectiv așteptat mulți ani de cetățeni și care, în sfârșit, are perspective certe de realizare. Finanțarea este asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență, majoritatea tronsoanelor sunt deja contractate, iar antreprenorii au început lucrul. Modul în care reușim să avansăm acest proiect în perioada scurtă în care l-am repus între priorități este încă un exemplu ca împreună putem pune lucrurile în mișcare, uniți de dorința pentru mai bine. A8, Autostrada Unirii, Târgu-Mureș-Iași-Ungheni va consolida, prin finanțarea europeană de care beneficiază România, oportunitățile de dezvoltare ale Moldovei", a punctat el.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, le-a transmis oamenilor, în timp ce îl fluierau, "eu chiar vă iubesc".

Tot pe fondul scandărilor din mulțime, Ciolacu a vorbit despre unitate.

"Când am fost uniți cu toții, popor și conducători, am făcut Mica Unire. Când am fost uniți, am făcut România Mare. Când am fost uniți, am scăpat de dictatură. Toți, împreună, uniți, am reușit să ne simțim aliați de nădejde pentru a apăra securitatea țării odată cu aderarea la NATO și la Uniunea Europeană. Unitatea este soluția. Tot uniți să intrăm în spațiul Schengen. Tot uniți să dezvoltăm economic toate regiunile țării, împreună urmărind aceleași obiective. Tot uniți să continuăm ceea ce am făcut în ultimul an la propriu, nu pe hârtie: unirea tuturor regiunilor țării prin autostrăzi. Doar împreună, cu același obiective putem continua să atragem mai multe fonduri europene. Tot împreună putem crește economia românească. Vă îndemn să lăsăm la o parte tot ce ne desparte și uniți să ne urmărim cu perseverență obiectivele comune, creșterea economică și creșterea nivelului de trai al românilor", a explicat liderul Camerei Deputaților.





De asemenea, asociațiile civice Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei”, "Împreună pentru A8” și Reset au protestat împotriva autorităților, pe care le acuză că "ignoră sistematic finanțarea unor obiective strategice".



Sursa citată mai spune și că este pentru prima dată când primarul Mihai Chirca, vizat de mai multe anchete penale, este poziționat, pe scenă, în lateral. Mereu el a stat în centru, acolo unde este tribuna. De asemenea, că George Simion, liderul AUR, a stat pe scenă doar cât a fost intonate inmul, iar apoi a coborât.

În momentul în care au ajuns oficialii în Piața Unirii din Iași, cineva a strigat "Ciucă, plagiatorul!".

La ora transmiterii acestei știri, aproape 7.000 de oameni sărbătoresc Unirea Principatelor Române la Iași.