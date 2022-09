Solidaritatea cu Ucraina a fost o prioritate absolută pentru România, a declarat, vineri, prim-ministrul Nicolae Ciucă, la Bucharest Security Conference, cu tema “Strenghtening resilience in volatile times. New dimensions, new perspectives”.

Acesta a declarat și că, în ultimele luni, România a pus în acțiune propriile mecanisme naționale de sprijin direct, alături de asistența partenerilor și aliaților noștri. Totuși, criza generată de Rusia este, de asemenea, o oportunitate pentru comunitatea transatlantică de a sprijini o recalibrare globală, pe termen lung, a lanțurilor de aprovizionare, a conexiunilor comerciale și a parteneriatelor strategice, consideră premierul român. "Trebuie să recunoaștem realitatea încercărilor Rusiei de a folosi energia și aprovizionarea cu alimente în sprijinul politicilor sale agresive. Agresiunea rusă a dus la provocări masive în materie de securitate alimentară, deoarece a perturbat, într-o măsură semnificativă, sezonul agricol din Ucraina. Blocarea de către Rusia a porturilor ucrainene a întrerupt exporturile de cereale, exacerbând astfel criza alimentară în zone importante din întreaga lume. Agresiunea rusă și manipularea de către aceasta a dependențelor strategice care afectează energia transatlantică și globală demonstrează, de asemenea, riscurile unei încrederi excesive în actorii autocratici, revizioniști și în metodele sistemice pe care aceștia le promovează", a punctat Nicolae Ciucă. Premierul a anunțat și că, până în prezent, 4 milioane de tone de cereale ucrainene au tranzitat deja porturile românești de la începutul invaziei rusești, astfel că "Marea Neagră și-a dovedit mai mult ca niciodată relevanța strategică în acest context". Tot el a reamintit că cel mai mare port de la Marea Neagră, cel din Constanța, a devenit una dintre principalele porți maritime pentru cerealele ucrainene, iar Galați – după ce a modernizat calea ferată cu ecartament larg care leagă Ucraina de România (via Republica Moldova), a primit, în luna august, primul tren de cereale din Ucraina pe această cale ferată, având ca destinație Turcia. "România susține inițiativa Secretarului General al ONU privind cerealele din Marea Neagră pentru a atenua blocada impusă de Rusia asupra Ucrainei la Marea Neagră. Salut acordul semnat la Istanbul, la 22 iulie, un mecanism vital stabilit pentru transportul în siguranță al cerealelor, produselor alimentare conexe și îngrășămintelor, inclusiv amoniac, din porturile ucrainene desemnate către piețele globale. Sperăm ca acest acord mult așteptat să evite o penurie alimentară pentru milioane de oameni din întreaga lume. De asemenea, va contribui la reabilitarea încrederii în piața mondială a alimentelor și la reducerea prețurilor alimentare de la nivelurile actuale", a mai spus acesta. Nicolae Ciucă a reiterat și faptul că agresiunea fără precedent a Rusiei împotriva Ucrainei a marcat și începutul unui război hibrid împotriva Occidentului, ceea ce a reprezentat "un semnal puternic pentru noi toți că trebuie să consolidăm reziliența infrastructurii noastre critice".