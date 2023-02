Liderul PNL, premierul Nicolae Ciucă, a declarat joi, într-o vizită în județul Sibiu, că este decizia PNL București dacă îl mai susține sau nu pe Nicușor Dan pentru un nou mandat la Primăria Capitalei.

"Este o decizie a filialei PNL București. Am stabilit deja și am transmis domnului primar lista cu cele 10 obiective pe care filiala PNL București le are în vedere la nivelul Primăriei București. A trecut deja o lună, urmează ca, în funcție de ceea ce se va realiza sau nu, ne vom poziționa față de domnia sa", a spus Nicolae Ciucă, întrebat cum comentează faptul că ANI a sesizat Parchetul în cazul lui Nicușor Dan.

La începutul lunii februarie, PNL București i-a transmis primarului general, Nicușor Dan, o listă cu zece urgențe pentru care edilul trebuie să livreze rezultate dacă mai vrea susținerea formațiunii. (Detalii)