Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a explicat joi seară, la Digi24, cum s-a ajuns la desemnarea medicului Cătălin Cîrstoiu drept candidat al PSD-PNL la Primăria Capitalei. Prima opțiune a fost profesorul Tiberiu Florescu, dar acesta a refuzat.

Ciucă a spus că președintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a vorbit despre posibilitatea de a-l desemna candidat pe Cîrstoiu cu doar două zile înainte ca acesta să fie anunțat drept candidatul PSD-PNL.

„Acolo ajunseserăm, pentru că a fost încercarea de a-l convinge pe profesorul Tiberiu Florescu, profesor la arhitectură, am discutat ne-am văzut amândoi cu el, a declinat oferta noastră și a trebuit să se identifice un alt candidat. Noi n-am avut candidat, că n-am avut, și s-a căutat un candidat în afara celor două partide politice”, a spus Ciucă.

„Senzația mea și atunci și acum că este un candidat foarte motivat. Motivația nu vine peste noapte, probabil că a avut o oarecare rădăcină în gândirea domniei sale și are și o justificare, pentru că nu putem să negăm că atunci când l-am prezentat am venit cu o soluție profesională de management al unui dintre cele mai mari spitale din țară și am considerat că e o soluție pentru ce are nevoie Bucureștiul astăzi, adică un manager, o echipă de management care să rezolve problemele Bucureștiului”, a explicat el.

Acesta a mai declarat că liderul PSD, Marcel Ciolacu, i-a spus din nou lui Cătălin Cîrstoiu să planifice o conferință de presă pentru clarificarea acuzațiilor de incompatibilitate, în contextul în care medicul a refuzat să se retragă din cursă. Ciucă motivează decizia de a-l susține pe Cîrstoiu de la început, deși doctorul comunicase faptul că există un raport ar corpului de control din 2019, de faptul că nu mai era timp și că au mers „pe încredere”.

„În primul rând am avut luni o întâlnire a membrilor conducerii Coaliției și am discutat toate aspectele legate de problemele care sunt și, desigur, cea mai stringentă e cea a candidaturii la Primăria Capitalei. În încheiere, a fost o decizie prin care am convenit ca în această săptămână, cât premierul nu e în țară, să existe acțiunea de clarificare a domnului doctor a tuturor acestor aspecte care țin de persoana domniei sale, ca să avem o analiză să știm dacă mergem mai departe. În prezent, e propunerea noastră de candidat la Primăria Capitalei, a noastră a Coaliției, să nu se înțeleagă greșit. (...) Eu am discutat în această seară cu Marcel Ciolacu și mi-a spus că a vorbit din nou cu domnul doctor și i-a transmis să planifice și să aibă acest demers realizat. Ține de clarificarea problemelor personale. Eu, personal nu am cum să judec pe supoziții și date un anume aspect, cel care trebuie să clarifice e domnul doctor", a spus liderul PNL.



Tot el a precizat că „avem varianta planul B, avem planul C", în cazul în care Cîrstoiu va fi tras pe dreapta.

"Cât de mult aș dori eu acum să devoalez un plan, nu o fac, dar dacă va fi nevoie, PNL, într-o situație de extremă urgență ca să folosesc această sintagmă, va avea propriul candidat, nu e problemă, avem resursa umană să identificăm acel candidat al PNL. Repet, extremă urgență. Dacă identificăm un candidat comun din afara celor două partide e posibil să luăm o decizie în acest sens. După declarațiile de azi, vedeți că resursa e inepuizabilă. După ce vorbesc cu executivul partidului cu BPN, luăm o decizie și desemnăm un candidat. Sunt foarte importante, pentru că am reușit să ajungem la un numitor comun în municipiile sau în județele unde nu avem primari de municipiu reședință de județ unde ne dorim să menținem majoritate și să păstrăm consiliile județene, și ar fi păcat după ce am avut un numitor comun pe lista alegerilor europarlamentare să nu avem un rezultat similar și pentru București”, a declarat Nicolae Ciucă.