Întrebat de Hotnews care au fost argumentele pentru numirea lui Cristi Pascu în această funcție, Ciucă a spus că a fost alegerea partidului și că acesta are experiență ca antreprenor.

G4Media a dezvăluit că un cunoscut hairstylist cu facultatea de drept la privat terminată la 32 de ani a fost numit luni în funcția de vicepreședinte al Oficiului Național pentru Jocurile de Noroc.

El a fost consilier local la Primăria Sectorului 6 din partea PNL și a fost numit membru în Consiliul de administrație al Centrului de Inovare și Proiectare Urbană Sector 6 din subordinea primăriei. Pascu este și președintele Clubului oamenilor de afaceri PNL din Sectorul 6.

”Este o propunere care se face pe baza selecției la nivelul resursei umane de la nivel de partid și ținând cont că este membru al filialei sector 6, este un antreprenor, nu are legătură cu jocurile de noroc, ceea ce cred că este un lucru foarte bun, a fost propunerea PNL. Nu este în domeniul frizeriilor, am înțeles că are experiență în domeniul afacerilor, are mai multe companii. Este o alegere a PNL, asta este propunerea noastră și în acest moment faptul că a desfășurat activități care i-au adus o anumită recunoaștere în domeniul care profesează cred că este foarte bun”, a declarat marți pentru HotNews.ro Nicolae Ciucă.

Întrebat de G4Media dacă poate spune în baza cărei legislații a fost înființat și funcționează Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, Pascu a spus: ”Dacă mă puneți să știu legislație pe domeniu chiar nu vă pot ajuta, e un domeniu relativ nou. Gândiți-vă că numirea a fost făcută aseară, acum e ora 8 dimineața și în secunda asta îmi cereți să știu legislația. Am fost numit acolo pentru că atunci când mi s-a dat o sarcină am dus-o la capăt. Lăsați-mă să intru în pâine și vă stau la dispoziție cu toate detaliile despre legislație”.