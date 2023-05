Liderul PNL, premierul Nicolae Ciucă, spune că peste două treimi dintre români vor reducerea numărului de alegeri. El a adăugat că "nu ne putem permite să pierdem aproape un an de zile" cu campanii electorale și alegeri.

"Atunci când am discutat comasarea alegerilor nu am făcut-o voluntar, ci am avut în vedere că, în urma sondajelor efectuate la nivelul fiecărui partid și știm toți partenerii din Coaliție, peste două treimi dintre români văd anul 2024 cu patru, cinci runde de alegeri ca fiind unul cât se poate de aglomerat și această proporție de peste două treimi este de acord ca numărul de alegeri să fie redus", a spus Nicolae Ciucă, vineri, aflat într-o vizită la Piatra Neamț.

El a mai spus că se caută ca cel puțin două dintre alegeri să poată fi comasate.

"Ținând cont de perioada de campanie, de intervalul dintre alegeri, perioada în care în loc să ne ocupăm de ceea ce înseamnă componenta executivă va fi o campanie politică și nu ne putem permite să pierdem aproape un an de zile", a adăugat premierul.

Nicolae Ciucă a mai spus și că, nu înseamnă că, dacă e an electoral, "lăsăm totul deoparte și ne ocupăm doar de alegeri”.