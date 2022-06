Coaliția PSD-PNL este încă "surprinsă" de creșterea rapidă a prețurilor la benzină și motorină. În timp ce premierul vrea o analiză, liderul PSD are un dinte împotriva conducerii Consiliului Concurenței.

Solicitarea premierului de a se analiza creșterea prețurilor vine în contextul în care Guvernul a aprobat joi Ordonanța de urgență privind combaterea acțiunilor speculative și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

"Este o Ordonanță de urgență pe care avem datoria să o aprobăm astfel încât să putem să evităm în situații excepționale, situații pe care deja am putut să le vedem întâmplându-se atât în timpul pandemiei de COVID-19, cât și în prima perioadă de după declanșarea acțiunii militare ruse în Ucraina și avem datoria să ne protejăm cetățenii, avem datoria să ne protejăm mediul de afaceri", a declarat, înainte de ședința de Guvern, premierul Nicolae Ciucă.

Tot el crede că este important ca în acest context "să asigurăm un cadru cât se poate de bine reglementat și onest între cerere și ofertă pentru a putea să combatem orice creștere artificială a prețurilor".

Astfel, Ciucă a cerut Ministerului Energiei și Ministerului Finanțelor să verifice elementele de preț la carburanți, astfel încât Guvernul să poată face ceva legat de modul în care a explodat prețul benzinei și motorinei.

Șeful PSD, Marcel Ciolacu, sare din nou la gâtul Consiliului Concurenței

Potrivit acestuia, Coliția va vedea în perioada următoare ce decizie va lua, dar "trebuie să respectăm autonomia".

"Eu v-am spus că, din punctul meu de vedere, în acest moment Consiliul Concurenței nu și-a făcut treaba. Nu putem veni, după ani de zile în care nici Guvernul, și aici a fost o hotărâre corectă de a nu intra în mediul de afaceri, brutal, reglementând sau impunând anumite lucruri, dar nici nu poți să te uiți la ele și să vezi că iau măsuri după ani de zile după ce crizele au trecut”, a spus liderul PSD.

Marți, același Ciolacu spunea că nu înțelege cum prețul la pompă tot crește, în timp ce prețul barilului de petrol a rămas la fel.

"Știți foarte bine că eu nu am fost mare adept al scăderii TVA la carburant, ați văzut ce s-a întâmplat în Germania, s-a scăzut TVA și carburantul s-a scumpit. Am venit cu o măsură cu 0,5 bani din acciză doar pentru transportatori, pentru cei care fac transport de persoane și pentru distribuitori, încercând să venim pe o zonă punctuală al economiei. Ce mă mir eu este altceva: 120 dolari pe baril erau și acum un an sau doi și aveam la pompă prețul de 7,9 - 8 lei, acum este tot 120 dolari barilul și prețul este peste 9 lei. Eu vreau să întreb pe cei de la Consiliul Concurenței ce fac", a afirmat Ciolacu.

La remarca jurnaliștilor că reprezentanții Consiliul Concurenței au transmis că o anchetă durează cel puțin cinci ani, liderul PSD a spus: "Și noi în acești cinci ani cât se gândesc ei, ce facem? Nu mai bine cei de la Consiliul Concurenței își dau demisia și îi lasă pe unii să poată face niște anchete în timp real și să ajute?".

președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a explicat marți că protestele față de prețul carburanților sunt perfect îndreptățite, iar consumatorii au dreptul să fie nemulțumiți și să nu cumpere de la comercianții care au prețuri foarte mari, relatează Economica.net.

„Protestele sunt perfect îndreptățite. Au consumatorii dreptul să fie nemulțumiți și să nu cumpere de la comercianții care au prețuri foarte mari. Aici monitorul prețurilor poate să îi ajute. Adică poți să vezi în zona ta, în orașul tău, unde ai stații de combustibil care au prețuri ceva mai mici. Foarte mici nu vor fi niciunde. Ele erau în pandemie, dacă vă aduceți aminte, când nu se mai consuma, barilul de petrol s-a dus la 20 de dolari și benzina era 5 lei. Acum barilul de petrol e la 120 de dolari și momentan nu dă semne de scădere. Benzina și motorina s-au dus la 9 lei și peste 9 lei. Repet, nu avem semne că ar fi creșteri peste media UE. Din contră. Ultima dată când am verificat era 5% sub media Uniunii Europene. Deci nu spun, creșterile la noi sunt ceva ce iese din linia din restul Uniunii Europene, sunt o reacție la situația economică pe care o trăim cu toții”, a spus Bogdan Chirițoiu.

Întrebat dacă o reducere a accizei la carburanți s-ar observa în preț, Bogdan Chirițoiu a declarat că până în prezent actorii economici au redus prețul mărfurilor atunci când statul a luat asemenea decizii.

Președintele Consiliului Concurenței a declarat că instituția monitorizează în acest moment mai multe piețe și oriunde sunt observate creșteri de prețuri prețuri inspectorii sunt atenți pentru că este posibil să existe comportamente ilegale, mai arată sursa citată.