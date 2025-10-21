Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a declarat marți că data alegerilor parțiale pentru Primăria Capitalei este 7 decembrie și coaliția a decis ca fiecare partid să meargă cu un candidat propriu.

Ciucu a spus că la ședința coaliției primul subiect a fost cel legat de alegerile parțiale de la municipiul București și pentru Consiliul Județean Buzău, afirmând că ”data convenită de către toți a fost 7 decembrie”, relatează Agerpres.

”De asemenea, coaliția la nivel politic a decis ca fiecare partid din cadrul coaliției să meargă cu un candidat propriu, adică toți vom avea un candidat propriu și aceasta este până la urmă decizia și i-am informat și pe colegii din PNL”, a adăugat el.

Întrebat dacă va fi candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciucu a răspuns: ”În ceea ce privește faptul că fiecare partid trebuie să vină cu un candidat propriu, așa cum se știe deja în spațiul public, am făcut un sondaj de opinie care, propriul nostru sondaj ceea ce este drept, mă arată, acum o lună și jumătate, detașat ca o opțiune pentru Primăria Capitalei”.