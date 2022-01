Fostul ministru al Economiei, deputatul USR Claudiu Năsui, spune că în ultimii 6 ani pensiile speciale au crescut cu 73, iar în 2021 au crescut cu încă 8% față de 2020.

"O singură categorie de speciali a fost eliminată: parlamentarii. Deci se poate. Pur și simplu clasa politică alege să nu o facă. (...) Ce fac restul pensiilor speciale? Cresc în continuare bine mersi. Deși, înainte de alegeri, PSD-PNL clamau că vor elimina pensiile speciale de urgență, acum încep să le găsească justificări. Ba că „nu sunt speciale”, ba că sunt „justificate”, ba că unii „au nevoie” de ele (!). Să înțeleagă toată lumea: pensiile speciale pot fi eliminate chiar de mâine. Însă ei promit că o vor face altcândva, în viitor. După următoare alegeri, probabil, să mintă iar lumea că vor să le taie. În realitate, sistemul pensiilor speciale e creația PSD-PNL și nu au nici cea mai mică intenție să-l elimine. Dimpotrivă, tot ei susțin noi pensii speciale pentru primari și viceprimari", a scris Claudiu Năsui pe pagina lui de Facebook.

El mai afirmă că singura soluție pentru a ieși din sărăcie este reducerea impozitării muncii prin aplicarea cât mai rapidă a zero taxe pe salariul minim.

"An de an, PSD-PNL au spus că nu se poate, pentru că <nu sunt bani>. De fapt, bani sunt. Dar sunt pentru a plăti miliarde în pensii speciale și pentru sinecurile la stat, care cresc an de an. Când mai auziți politicienii zicând că nu sunt bani pentru a ne scădea taxele și a ne lua mai puțin din muncă, uitați-vă cât din buzunarele lor și ale clientelei de partid sunt umplute din banii noștri. După ce achită polițele clientelei politice, sinecurile și mafia de partid, nu mai sunt bani să mai lase și românilor care îi muncesc. Acolo, într-adevăr, nu mai ajung banii", a mai scris Năsui.

Deputatul a postat și un grafic privind cheltuielile cu pensiile speciale: