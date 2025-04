Eurodeputatul Claudiu Târziu a anunțat miercuri că pleacă din AUR, deoarece săptămâna trecută AUR a fost înlocuit cu Partidul George Simion.

Târziu s-a referit la decizia Consiliului Național de Conducere (CNC) al partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), întrunit pe 4 aprilie la Slănic Moldova, de a-l suspenda din funcție și de a-i interzice să mai candideze la vreo funcție în partid.

"Este pentru a treia oară când CNC este convocat în absența mea, a președintelui Consiliului, știindu-se bine că nu voi putea fi prezent. Președintele partidului, George Simion, nu are curajul unei confruntări directe și a preferat să mă atace în lipsă. Așa a știut el să pună capăt unei colaborări de câțiva ani, de pe urma căreia a ajuns la un pas de a-și vedea visul cu ochii", a scris el pe blogul său.

Eurodeputatul susține că ruptura dintre el și George Simion datează de mai multă vreme, de la începutul anului electoral 2024, din vremea în care liderul AUR "a instituit un regim de conducere dictatorial în partid".

"Am sentimentul că sunt alungat din propria casă de către copiii mei, pentru că am încercat să-i opresc să-i dea foc. Dar măcar salvez moștenirea pe care mi-am propus dintru început să o pun în lucrare. Cu zestrea aceasta moral-spirituală și cultural-politică am putut construi vehiculul politic numit AUR și nu le-o las, mai ales că nici nu își dau seama că au nevoie de ea. Cu acest capital simbolic de luptă și de jertfă, voi putea clădi o altă formațiune politică, mai performantă și mai trainică", a mai anunțat el.