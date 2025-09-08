Senatori USR cer Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD )să sancționeze derapajele rasiste și xenofobe ale senatorului AUR Andrei Dîrlău.

Acesta a făcut în repetate rânduri o serie de declarații cu caracter discriminatoriu și instigator la ură pe criterii de rasă, etnie și religie, după cum EURACTIV România a scris.

În sesizarea lor, senatorii USR argumentează că în plenul Senatului României, Andrei Dîrlău a făcut afirmații precum:



•⁠ ⁠„Propunerea ar mări fluxurile migratorii masive din Africa și Asia, accelerând deteriorarea echilibrului demografic și cultural al Europei. […] Se vor încuraja imigrația și metisarea rasială, proces în care în Europa se produce un amestec etnic forțat prin imigrație. Populațiile autohtone, cu rate scăzute de natalitate, sunt astfel înlocuite de migranți afro asiatici. […] Deja Europa are asimilare inversă. Populația nativă e forțată să se adapteze culturii migranților, cu zone urbane dominate de practici afro islamice, unde se contestă legea europeană, numitele no go zones.” (declarație din data de 08.09.2025)

⁠„Europa se sinucide cultural, demografic, spiritual când invită zeci de milioane de negri, de arabi, de asiatici să o ocupe. Aceste zeci de milioane nu vin să se integreze, ei refuză asimilarea, nu vor fi niciodată asimilați și o știți foarte bine. Mulți vin cu mentalitatea de cuceritori, de ocupanți, vrând să convertească Europa la Islam, să impună cultura lor.” (declarație din data de 10.09.2025)



Senatoriicer CNCD constatarea faptelor de discriminare, aplicarea amenzii contravenționale, precum și obligarea senatorului de a publica, pe cheltuială proprie, în mass-media, un rezumat al hotărârii Consiliului.

”Declarațiile au fost făcute în cadrul Plenului Senatului, deci într-un spațiu public oficial, cu largă expunere mediatică iar afirmațiile constituie, fără nicio urmă de tăgadă, o discriminare directă și instigare la discriminare pe criterii de rasă, etnie, religie și naționalitate, un discurs public ce stigmatizează întregi comunități etnice și religioase. Nu e o întâmplare. Este parte din același program politic pe care îl vedem și la liderul AUR, George Simion, care tocmai s-a afișat la Londra pe scena amenajată de cei care doresc expulzarea migranților români din Marea Britanie”, spune senatorul Cătălin Bochileanu, unul dintre semnatarii sesizării.