Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a anunțat marți că documentul prin care primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a fost acuzat că a colaborat cu Securitatea, nu a fost eliberat de Consiliu.

UPDATE

"Am depus astăzi o plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 5 București pentru săvârșirea infracțiunilor de fals material în înscrisuri oficiale (articolul 320 din C.pen.) și uz de fals (articolul 323 din C.pen.), cu privire la documentul intitulat "Raport privind încadrarea informativă a cetățenilor care se deplasează în Australia cu ocazia Olimpiadei Internaționale de Matematică”, a anunțat marți seara Nicușor Dan.

Primarul Capitalei consideră că "prin diseminarea masivă pe unele canale mass-media și pe rețelele de socializare a acestui fals" i-a fost grav afectată imaginea.

"Deși nu se cunoaște proveniența acestui înscris, scopul difuzării sale este de a altera competiția electorală și de a induce în eroare alegătorii. Vreau să-i asigur de considerația mea pe jurnaliștii care au abordat echilibrat și deontologic aceste informații și îmi exprim încrederea că bucureștenii se informează corect și știu să distingă între un fake news și o știre reală", se mai arată în comunicat.



****

După o ședință de urgență desfășurată marți ca urmare a apariției în spațiul public a unui material în care actualul edil-șef al Capitalei e acuzat că a dat note informative, CNSAS a mai anunțat că "având în vedere suspiciunile referitoare la autenticitatea documentului, Colegiul CNSAS a dispus verificarea cu celeritate a tuturor informațiilor conținute de acesta, respectând procedurile interne".

Raportul de trei pagini și atribuit Securității datează din 1988, înainte de Olimpiada de Matematică din Australia, și spune că, în cazul lui Nicușor Dan „au început demersurile de recrutare înainte de deplasarea în Rep. Cuba”. Olimpiada din Cuba a fost în 1987, iar Nicușor Dan avea atunci 17 ani.

HotNews.ro a consultat patru specialiști în contextul în care există dubii foarte mari cu privire la acest document fără diacritice. Trei dintre specialiști l-au numit „fake” sau cu „suspiciuni”.

Documentul a fost răspândit de o filială a PSD și a fost publicat imediat de Realitatea TV și Solid News, site-ul lui Cosmin Gușă.

Istoricul Mihai Demetriade, cercetător CNSAS, susține că raportul nu este autentic: "După toate detaliile grafice, documentul este un fake, nici măcar bine făcut. Cu certitudine este un document fake. Sunt detalii de conținut, de stilistică, detalii asupra unor date. Din minime verificări, documentul este fals".

Nicușor Dan a transmis luni că nu a avut niciun angajament de colaborare cu Securitatea, amintind că CNSAS a emis două adeverințe în acest sens.

"Am plecat din România de trei ori înainte de 1989 - la Balcaniada de Matematică din 1987 (Grecia) și la Olimpiadele Internaționale de Matematică din 1987 (Cuba) și 1988 (Australia); în relația cu autoritățile statului de atunci am avut doar acele interacțiuni obligatorii conform legislației din acei ani pentru toți românii care călătoreau în străinătate; nu am avut vreun angajament de colaborare cu Securitatea, de altfel CNSAS a emis două adeverințe în acest sens, în 2012 și 2017; documentul prezintă mai multe neconformități faptice", a precizat el într-un comunicat