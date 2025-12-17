Coaliția de guvernare, reunită miercuri, a căzut de acord asupra mai multor aspecte.

Unul dintre ele vizează ⁠închiderea pachetului reformei administrației prin decizia de reducere cu 10% a cheltuielilor la nivelul administrației centrale fără a afecta nivelul salariilor de bază.

Pentru administrația locală a fost menținută decizia anterioară.

Ministerul Dezvoltării urmează să definitiveze actul normativ în vedere angajării răspunderii Guvernului pe reducerea cu 10% a nivelului subvențiilor încasate de partidele politice, reducerea cu 10% a sumei forfetare încasate de senatori și deputați, ⁠reducerea la 0,5% a impozitului minim pe cifra de afaceri începând cu 1 ianuarie 2026 și eliminarea ei în 2027, creșterea salariului minim la 4325 de lei începând cu 1 iulie 2026.

Măsurile de stimulare a economiei vor fi detaliate înainte de adoptarea bugetului pentru 2026, urmând să fie incluse în acesta.