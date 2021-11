O nouă zi de negocieri între PNL, PSD și UDMR pe tema formării coaliției care să guverneze s-au sfârșit cu neînțelegeri, astfel că urmează și alte întrevederi între liderii celor trei partide.

"Această coaliție vine după o perioadă lungă de timp în care cele două partide au avut opinii clar diferite pe foarte multe subiecte. Nu aș grăbi lucrurile, vreau să facem ceva care să dureze, nu să ne trezim peste două luni de zile că rupem coaliția. Și atunci, dacă mai este nevoie de încă o zi, o vom folosi", a spus președintele PNL, Florin Cîțu, întrebat marți cât crede că vor mai dura negocierile.



El a precizat că marți nu s-a discutat despre varianta premierului prin rotație, ci au fost discuții pe programul de guvernare, iar miercuri vor avea loc alte discuții. Totuși Florin Cîțu a ținut să precizeze că PNL vrea să dea primul premier.

De asemenea, liberalii vor ca alături de PSD și UDMR să meargă la Palatul Cotroceni cu o singură propunere de premier. Întrebat dacă a vorbit la telefon cu Klaus Iohannis, așa cum reiese din informațiile apărute în spațiul public, Cîțu a refuzat să răspundă.

Jurnaliștii au insistat să afle de ce s-au blocat negocierile, iar Cîțu a replicat: "Dacă mă uit în Olanda, acolo sunt negocieri pentru Guvern din martie. Dacă mă uit în Germania, sunt negocieri din septembrie. Toată lumea este în criză. România are un Guvern care funcționează, chiar interimar, și ia decizii. Eu v-am spus, după atâția ani de zile, în care am fost pe poziții diferite, să ne punem la masă, să găsim o soluție este dificil, dar vrem să găsim compromisul cel mai bun pentru această situație".

Liberalii se reunesc marți seara într-o nouă ședință a BEx pentru a decide pașii următori în negocieri.

Marcel Ciolacu așteaptă date de la ministrul demis al Finanțelor, Dan Vîlceanu

O să vină și componentele pe justiție și pe modificarea Constituției și o să vină domnul Vîlceanu cu ultimele impacturi calculate pe anumite programe pe care le-am trecut astăzi în revistă. Am finalizat zona de IMM-uri, cu granturi și cu Start-Up, cu componentă digitală, iar producătorii care vor investi în zona de producție și procesare vor avea garanții de la stat 100%. Capitolul social va fi închis cu certitudine miercuri, după ce ni se aduc toate impacturile. Am căutat zonele în care statul nu are suficiente venituri, de exemplu cum sunt redevențele, s-a scos de la Ministerul de Finanțe impactul și vedem printr-o lege cum putem reglementa lucrurile, în comparație cu celelalte state din Europa. În momentul acesta, e un impact foarte mic la bugetul de stat ca venit. Vorbim principii, de obicei nu sunt economist și cred că cei de la Ministerul de Finanțe și specialiștii sunt mai îndreptățiți să facă aceste calcule. Vrem să vedem ce redevențe și care sunt legile în toată Europa și să le adaptăm și în România", a declarat Ciolacu.

Întrebat și el dacă PSD rămâne la ideea de premier prin rotație, Ciolacu a explicat că în interiorul partidului există această decizie și se așteaptă un răspuns și de la PNL.

"După ce există o decizie că și PNL acceptă prin rotație, atunci vom intra în negocieri și vom hotărî. Cred că, totuși, ponderile parlamentare contează cel mai mult într-o negociere.

Reamintim că România a intrat în criză politică pe 1 septembrie, atunci când premierul Florin Cîțu l-a remaniat pe ministrul Justiției al USR, Florin Cîțu.