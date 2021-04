Premierul Florin Cîțu le-a mulțumit joi miniștrilor USR PLUS pentru că au avut tăria să treacă peste decizia luată ieri și că au înțeles că e mult mai important să vină la ședința de guvern.

”Guvernarea continuă. Acum vin de la o ședință de guvern în care am aprobat acte normative foarte importante, la care au participat toți membrii Cabinetului care erau și cei care și-au trimis, de exemplu, secretarii de stat dacă nu erau în București. Deci, guvernarea continuă; facem, în continuare, lucruri importante pentru români”, a declarat premierul Florin Cîțu, întrebat de problemele din coaliție, după demiterea lui Vlad Voiculescu.

Cîțu le-a mulțumit miniștrilor că au avut ”tăria” să treacă peste decizia luată ieri (de a nu participa la ședința de guvern și de a-i retrage sprijinul politic - n.r.) și că au înțeles că e mult mai important să venim să rezolvăm probleme importante pentru România: ”Au făcut un pas important în a debloca situația în care suntem astăzi”.

întrebat de modul în care a ales să-l demită pe Vlad Voiculescu, fără a consulta USR PLUS, Florin Cîțu a explicat că, în ședința de coaliție de luni, ”a fost foarte clar, din punctul meu de vedere. S-au discutat atribuțiile constituționale ale premierului. Aceste atribuții sunt de a evalua și de a propune atunci când decide revocarea, înlocuirea unui ministru. Nu am făcut decât să îmi exercit atribuțiile constituționale. Și în acea ședință, toți președinții de partid au fost de acord că acestea sunt atribuțiile premierului și nu vor contesta niciodată sau nu vor pune sub semnul întrebării atribuțiile constituționale ale premierului”.

Întrebat dacă le-a oferit garanții colegilor de coaliție că nu se va mai repeta cazul Voiculescu, premierul a replicat sec: ”Nu putem reglementa mai mult decât reglementează Constituția”.



Președintele executiv PLUS, Dragoș Tudorache, a declarat că miniștrii USR PLUS au participat la la ședința de guvern, dar nu mai au încredere în premier.

”Nu este niciun pas în spate. Este vorba despre un exercițiu de responsabilitate din partea colegilor noștri miniștri. Erau decizii foarte importante, în primul rând pentru gestiunea pandemiei, erau dozele de Pfizer care trebuie să intre în țară – trebuie aprobat acest memorandum, erau ajutoare pentru unități sanitare din mai multe județe din țară care trebuiau aprobate, de asemenea creșterea alocației de hrană pentru pacienți, alocare de fonduri pentru medicii de familie, care participă în procesul de vaccinare. Deci erau lucruri mult prea importante pentru români, pentru țară și de aceea decizia noastră responsabilă a fost de a participa la ședința de guvern. Însă – și din ce înțeleg și domnul Barna a făcut acest lucru foarte limpede în ședința de guvern față de premier – poziția noastră nu se schimbă cu absolut nimic. Încrederea noastră în premier nu mai există începând de ieri dimineață”, a afirmat eurodeputatul la Digi FM.