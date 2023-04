Deputații au dezbătut și votat miercuri proiectele de legi privind modificarea Codului penal și a Codului de procedură penală în forma adoptată și de Guvern. Principala prevedere este că abuzul în serviciu nu are prag

UPDATE

Ministrul Predoiu a declarat la finalul plenului că el crede că modificările sunt constituționale.

AUR și Forța Dreptei au anunțat că vor sesiza CCR pe modificări.

Kelemen Hunor a spus că deputații săi au votat "pentru" la Codul penal și s-au abținut la Codul de procedură penală.

Potrivit listei de vot electronic, prezentată de deputatul USR Ionuț Moșteanu, ministrul Justiției nu apare că a votat Codul penal. Ulterior a venit la microfon și a spus că a votat fără cartela electronică din cauza unor "deficiențe tehnice".

Modificările la Codul de procedură penală au primit 168 de voturi "pentru", 75 de voturi "împotrivă" și 20 de abțineri.



Modificările la Codul penal au fost adoptate cu 191 de voturi "pentru", 66 de voturi "contra" și 12 abțineri.



Cătălin Predoiu a venit totuși la microfon înainte de vot și a declarat că susține proiectele în forma adotată de Guvern, pentru că "se încadrează în linia constituției". Ministrul a cerut să se "consemneze public" votul lui favorabil.

Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a venit în plen înainte de votul final, dar nu a vrut să ia cuvântul.

Deputații UDMR s-au întors în plen, însă șeful formațiunii nu a vrut să spună dacă vor vota sau nu proiectele. "Ne ducem la vot și veți vedea acolo ce facem", a fost replica lui pentru presă.

+++

Deputații UDMR vor boicota ședința și nu se vor prezenta la vot, nefiind mulțumiți de forma în care cele două Coduri penale vor fi adoptate, susțin surse politice. La ora transmiterii acestei știri, deputații maghiari s-au dus la sala grupului lor din Parlament.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți seară, la Euronews că forma sugerată de Guvern nu este una corectă și nu se află în concordanță cu CCR.

”Acum nu sunt surprins. La un moment dat după-masă am fost și eu anunțat că se va vota varianta inițială, însă nu înțeleg toate argumentele. Forma Guvernului înseamnă forma trimisă de Guvern în Parlament. În timpul ședinței de Guvern, dar și înainte am avut discuții inclusiv cu ministrul de Justiție și am avut propuneri și am spus că în Parlament vom veni cu amendamente, s-a și întâmplat pentru că erau vreo 2-3 articole care din punctul meu de vedere era necesară să intervenim în Parlamen", a spus Kelemen.



+++

Dezbaterile s-au încheiat și pe Codul penal. Urmează o pauză, apoi se va da votul final.

Deputatul Ludovic Orban i-a acuzat pe deputații juriști de falsificarea procesului verbal și ceea ce s-a întâmplat marți este de Kafka, de Caragiale.

"Să vă crape obrazul de rușine că sunteți cârpe de șters praful", a spus Orban, care s-a ales cu microfonul tăiat..

George Simion a spus: E haos rău de tot în Coaliția voastră. Nu v-ați decis nici acum ce faceți, aveți voturi, nu aveți. Noi v-am cerut pauză să sunați la partenerii strategici, la Klaus Iohannis. El i-a sfătuit pe colegii lui să nu voteze proiectele, să se ducă acasă și să spună că și-au rupt picioarele sau altceva.

USR-istul Stelian Ion a declarat că președintele Klaus Iohannis "nu mai vede elefanții din clădire și problemele din justiție", iar Predoiu "a jucat alb-neagra și nu se mai înțelege nimic". El a mai spus că ministrul Justiției a zis că e nevoie de prag la abuzul în serviciu, apoi a dat câteva telefoane și a spus că nu mai e nevoie de niciun prag.

Deputatul AUR Titi Stoica a cerut pauza pentru consultări pe modificările la Codul penal. Supusă la vot, propunerea a fost respinsă.

Dezbaterile pe Codul de procedură penală s-au terminat după aproximativ 20 de minute și s-a trecut la dezbaterile pe Codul penal.

Celalalte amendamente respinse în Comisia juridică au fost supuse votului în bloc și au fost respinse.

Stelian Ion a susținut și alte amendamente, însă toate au fost respinse.

Proiectul a fost adoptat pe articole, în calupuri de câte 50. Deputata USR Oana Murariu a susținut un amendament respins care prevede ca, în cazul interceptărilor serviciilor secrete pe baza unui mandat de siguranță națională, părțile implicate în dosar să aibă acces la probe. Amendamentul, supus la vot, a fost respins și de plen.

George Simion a revenit la microfon pentru a anunțat că AUR va ataca la CCR modificările la Codul de procedură penală. "SRI nu are ce căuta în anchetele penale. Fiți sinceri cu voi", a afirmat el.

Dumitru Coarnă, deputat neafiliat (fost PSD), a susținut că "reușim din nou să introducem SRI-ul în Codurile penale" și în nicio țară informația nu este nici probă, nici mijloc de probă, ci un procedeu de transformare a ei în probă prin percheziții.

Deputatul USR Stelian Ion amintit că modificarea Codului de procedură penală este jalon în PNRR și a fost o condiție de ridicare a MCV.

"Se găsesc foarte multe vulnerabilități și este inadmisibil ce s-a întâmplat în Comisia juridică. Raportul este la limita săvârșirii infracțiunii de fals intelectual. (...) Multe dintre deciziile CCR nu au fost avute în vedere. Este grav! Legea e aceea de a punere în aplicare a Cpp cu deciziile CCR", a spus Ion.

El a mai spus că Predoiu a adoptat modificările "pe genunchi".

Președintele de ședință, PSD-istul Daniel Suciu, i-a cerut lui Stelian Ion să încheie intervenția.

Liderul AUR, George Simion, i-a sfătuit pe deputații Coaliției să ia pauză de 30 de minute să mai dea niște telefoane pentru a se sfătui ce să facă cu cele două proiecte. El a ironizat faptul că răzgândirile de marți din Comisie au venit în urma unor pauze și apeluri telefonice. Propunerea de pauză a fost respinsă prin vot.

Ora 10:38 Au început dezbaterile pe Codul de procedură penală. Din partea Guvernului este prezent doar un secretar de stat, ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, fiind din nou absent.

+++

Rapoartele celor două proiecte au fost publicate pe site-ul Camerei Deputaților.

+++

Astfel, abuzul în serviciu nu va mai avea niciun prag, iar interceptările SRI vor continua să fie probe din dosarele de corupție.

Reamintim că marți a fost votată renunțarea la pragul de 250.000 de lei pentru abuzul în serviciu adoptat de Senat. Coaliția și-a retras toate amendamentele de la cele două Coduri penale la doar câteva zeci de minute după ce tot deputații puterii le-au propus sau votat pe unele dintre ele în Comisia juridică.

Toate amendamentele au fost retrase și s-a revenit la forma propusă de Guvern a proiectelor. Decizia a venit după ce președinta Comisiei juridice, social-democrata Laura Vicol, a primit un telefon și a suspendat câteva minute ședința.

"În acest moment, toate amendamentele Coaliției sunt retrase și se merge pe forma venită de la Guvern. Rămân doar amendamentele USR", a anunțat Laura Vicol.

Laura Vicol a spus presei, la finalul ședinței, că a fost sunată de "toți membrii Coaliției și Guvernului" și s-a decis că cea mai bună formă este cea propusă de Guvern în cazul celor două Coduri penale.