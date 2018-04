Memorandum privind mutarea Ambasadei din Israel fără știrea președintelui, purtător de cuvânt care nu știe acest lucru, premier care nu-i răspunde la telefon șefului statului pe motiv de lalele: ultima comedie proastă marca Dăncilă-Dragnea.

Informația privind un memorandum pentru mutarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim a fost publicată pe surse în cursul săptămânii de G4Media.ro. Memorandumul nu s-a aflat însă pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de miercuri transmisă presei.

În conferința de presă de după ședință, jurnaliștii au insistat asupra subiectului, dar purtătorul de cuvânt a susținut pur și simplu că el nu are cunoștință de adoptarea memorandumului în cauză.

Dialogul, de la min. 4:40.

”Eu nu am văzut un memorandum de acest gen şi nu am de făcut niciun comentariu pe acest subiect”, a spus senin purtătorul de cuvânt, Nelu Barbu.

El n-o fi văzut memorandumul, dar documentul a fost aprobat în ședința de Guvern, după cum avea să ne anunțe o persoană care nu e membru al Cabinetului Dăncilă.

Fostul purtător de cuvânt al Guvernului Cioloș a adus puțină lumină în legătură cu atitudinea lui Barbu.

”Știu procedurile, de obicei acest tip de document se discută în ședința de Guvern la "confidențiale". Asta înseamnă că are un caracter secret deocamdată. Însă dacă memorandumul are regim "confidențial" cum de domnul Dragnea îl știa? Și cum de a vorbit despre el? Cineva încalcă orice regulă și, mai devreme sau mai târziu va trebui să plătească”, a scris pe Facebook Liviu Iolu.

Ce a spus Dragnea despre mutarea Ambasadei

"Acum ceva timp eu am spus că, din punctul meu de vedere, şi România, după anunţul administraţiei americane, trebuie să-şi mute ambasada din Israel, de la Tel Aviv, la Ierusalim. (...) Ieri, într-adevăr, informaţia a ieşit, Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentru mutarea efectivă a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Poate părea un lucru puţin important. Are o valoare simbolică uriaşă acest gest al nostru, în primul rând o valoare simbolică pentru un stat care are o influenţă nemaipomenit de mare în lume, un stat, Israelul, cu care noi avem relaţii speciale de foarte mulţi ani, un stat în care sunt peste 500.000 de români care trăiesc acolo, are o valoare foarte mare pentru administraţia americană", a afirmat, joi seara, la Antena 3, Liviu Dragnea.

Liderul PSD a invocat niște beneficii foarte mari pe termen scurt, mediu și lung, dacă România își mută Ambasada la Ierusalim, deși orașul nu este recunoscut de comunitatea internațională drept capitală a statului Israel.

Bineînțeles că mutarea a fost fără știrea președintelui, deși acesta are atribuții sporite în domeniul politicii externe.

”Președintele României nu a fost informat sau consultat în prealabil în legătură cu acest demers”, a anunțat Administrația Prezidențială, amintind că statutul Ierusalimului poate fi stabilit numai în urma încheierii unui acord direct şi final între părți.

Klaus Iohannis a încercat să o contacteze pe Viorica Dăncilă, dar premierul susține că n-a auzit din cauză că era la Simfonia Lalelelor.

"Da, iniţial nu am răspuns. Eram la Simfonia Lalelelor, nu am văzut apelul, apoi am sunat şi am discutat cu dumnealui. A fost o discuţie privată cu domnul preşedinte, pot să confirm că a avut loc această discuţie", a spus premierul, deși, din imaginile video, se poate observa că a avut tot timpul telefonul în mână.

”A fost adoptat, aşa cum deja s-a aflat, a fost adoptat un memorandum în şedinţa de Guvern, voi discuta cu dl preşedinte după adoptarea acestui memorandum. Vă asigur însă că avem responsabilitate, avem discernământ şi că vom purta discuţii cu toate instituţiile. Ministerul de Externe şi-a asumat acest lucru şi că discuţiile le vom purta pe urmă”, a mai spus ea.

Greu de crezut că n-a auzit. De reamintit că la momentul preluării funcției, Dăncilă cea neconflictuală vorbea mieros de dorința de a avea o relație bună de colaborare cu șeful statului.

MAE spune că e vorba doar de lansarea unei analize

”A fost lansat un proces de analiză și evaluare privind relocarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim. Reiterăm că prin acest demers se are în vedere un proces cuprinzător de analiză interinstituțională, cu includerea și consultarea tuturor instituțiilor și actorilor relevanți, conform Constituției și legilor în vigoare.Menționăm, totodată, că, prin inițierea acestui demers, se urmărește identificarea celui mai potrivit mod de poziționare/acțiune a României, ținând cont de ultimele evoluții în acest dosar, precum și de un proces de consultare și coordonare, consistent și aplicat, cu partenerii și aliații strategici ai României”, a comunicat MAE.

Reacția Comisiei Europene

Răspunzând solicitărilor presei române, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene a reamintit faptul că UE are o poziție clară privind situația din zonă.

”Poziția Uniunii Europene e binecunoscută și clară. În timp ce în presă au apărut informații care indică o astfel de mutare, notăm totodată declarația președintelui României de astăzi, ce confirmă faptul că poziția României rămâne neschimbată. Uniunea Europeană sprijină cu fermitate soluţia celor două state, soluție care ar trebui găsită prin discuții directe între părți, cu Ierusalimul ca viitoare capitală a ambelor state”, a precizat oficialul CE.

El a mai precizat că, în conformitate cu rezoluția Consiliului de Securitate al ONU (478), delegația Uniunii Europene și toate ambasadele statelor membre se află la Tel Aviv.