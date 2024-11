Birourile permanente reunite ale Senatului și Camerei Deputaților au aprobat marți solicitările PNL și PSD de înființare a două Comisii de anchetă.

Primul proiect de Hotărâre este pentru constituirea unei Comisii parlamentare comune de anchetă a Camerei Deputaților și Senatului pentru investigarea mafiei imobiliare, pornind de la cazul Nordis, inițiat de Grupurile parlamentare PNL

Al doilea proiect de Hotărâre este pentru înființarea unei Comisii parlamentare comune de anchetă pentru verificarea cheltuielilor efectuate de și pentru Administrația Prezidențială în perioada 2014-2024, inițiat de Grupurile parlamentare PSD.

Până miercuri, de la ora 10:00, când are loc ședința plenului reunit, va fi definitivată și componența celor două Comisii.

Reamintim că Grupurile parlamentare ale PSD din Camera Deputaților și din Senat au solicitat săptămâna trecută Birourilor permanente reunite să introducă pe ordinea de zi un proiect de Hotărâre a Parlamentului pentru înființarea unei Comisii comune de anchetă.

Comisia ar trebui să ancheteze cheltuielile efectuate de Administrația Prezidențială și de alte instituții ale statului în interesul personal al președintelui Klaus Iohannis.

"Având în vedere că, în pofida interesului public legitim, Administrația Prezidențială a refuzat să facă publice aceste date, constituirea unei comisii parlamentare de anchetă reprezintă singura cale legală pentru a aduce aceste informații la cunoștința cetățenilor", au transmis social-democrații.

Printre obiectivele comisiei de anchetă se numără determinarea sumelor cheltuite pentru:

* transportul de lux/escalele la Sibiu neevidențiate în agenda Administrației Prezidențiale;

* ⁠cazarea în condiții premium cu ocazia deplasărilor interne și externe ale președintelui Iohannis;

* ⁠vacanțele de schi;

* ⁠terenurile de golf de la Vila Lac 3;

* ⁠modernizările și alte investiții realizate Vilei de la Neptun. Un obiectiv important al viitoarei Comisii parlamentare de anchetă va fi de a stabili baza legală și motivele invocate pentru secretizarea cheltuielilor făcute de Administrația Prezidențială și alte instituții ale statului în interesul personal al președintelui Iohannis, mai spun cei din PSD.

Comisia de anchetă își propune să afle sumele alocate pentru reamenajarea vilei din Bulevardul Aviatorilor 86, cu destinația de locuință pentru un fost șef de stat. Comisia va fi formată din 15 membri, urmând să fie condusă de un birou, compus dintr-un președinte, doi vicepreședinți și doi secretari.

Candidatul PNL la prezidențiale, Nicolae Ciucă, a declarat tot atunci, la România TV, că nu are nimic împotriva demersului PSD privind înființarea unei Comisii parlamentare de anchetă pentru a afla cheltuielile făcute din Klaus Iohannis.

„I-aș aduce aminte domnului Ciolacu că atunci când eu am lansat comisia NORDIS a spus că nu vrem să rezolvăm problema. Înseamnă că acum nici ei nu vor să rezolve problema cu cheltuielile lui Iohannis dacă fac o comisie. Nu am nimic împotriva. Ei încearcă într-una să mă lipească pe mine de domnul președinte Iohannis. Domnul președinte Iohannis nu este Putin, eu nu sunt Medvedev. PSD trebuie să lase aceste tertipuri pentru că nu țin!”, a spus Ciucă.

Marți, președintele Senatului, Nicolae Ciucă, alături de parlamentarii PNL Gabriel Andronache și Cristian Niculescu-Țâgârlaș, a avut o întâlnire cu reprezentanți ai păgubiților din afacerea Nordis, potrivit Agerpres.

"Este foarte important să dăm curs acestei comisii. Din datele pe care le-am aflat de la dumneavoastră (reprezentanții păgubiților - n.r.) consider că nu va fi deloc ușor. Am inițiat acest demers și am discutat ca astăzi, în Birourile permanente reunite, să avem aprobarea înființării acestei comisii și de aici înainte să se deruleze procedurile parlamentare. Este cât se poate de clar că nu am inițiat acest demers pentru a închide subiectul așa cum s-a spus, pentru că din detaliile pe care le veți oferi va reieși foarte clar nevoia ca astfel de situații să se rezolve. Trebuie rezolvată situația acestor persoane și oamenii să aibă cunoștință de astfel de situații, să fie pregătiți și să nu mai intre în astfel de capcane imobiliare. Ceea ce dorim este să oferim această platformă publică prin care să aflăm adevărul și să informăm cetățenii despre ceea ce nu trebuie să se mai întâmple în România", a afirmat Ciucă, la începutul întâlnirii.

El a explicat că, inițial, se știa de un număr destul de mic de persoane fizice și juridice păgubite - 80, în luna octombrie, apoi a aflat că sunt 400, iar reprezentanții păgubiților l-au informat, marți, că sunt peste o mie, din țară și din diaspora.

Reprezentanții păgubiților au arătat că și persoanele care au plătit apartamentele, dintre care puține au semnat actul de vânzare-cumpărare, nu au intrat în posesia locuințelor lor, imobilele fiind închise. Ei au detaliat că cei mai mulți însă nu au semnat aceste documente, deși le-au achitat, iar imobilele există doar în Năvodari, cele din Sinaia și Brașov fiind la stadiul "de groapă".

"Fizic există imobilele din Năvodari, dar în acte au dispărut. Estimarea pagubei este de zeci, poate chiar sute de milioane de euro. Un dezvoltator nu poate să facă asemenea fapte decât cu complicitatea instituțiilor statului. Niciun investitor în acest proiect nu se bucură de investiția lui. Cred că este important să fie verificată și activitatea instituțiilor publice care erau abilitate să facă verificări de documentație. Toată această situație este generată cel puțin din cauza a unei neglijențe venite din partea instituțiilor publice - Protecția consumatorului, Cadastru, Inspectoratul de Stat în Construcții", a susținut un păgubit.

Reprezentanții păgubiților și-au exprimat speranța ca prin comisia parlamentară de anchetă să fie scoase la lumină "toate lucrurile negative și mărimea pagubelor din acest dosar".

+++

La începutul lunii octombrie, premierul Marcel Ciolacu a fost întrebat ce părere are despre înființarea unei Comisii de anchetă în Parlament unde șeful RA-APPS să spună de ce a alocat instituția bani pentru a construi un teren de golf pentru președintele Klaus Iohannis.

"Cred că nu vorbim despre infractori, vorbim de bani publici și e normal să știm cum s-au cheltuit acești bani publici. Când vorbim de anchetă, deja ducem (discuția - n.r.) într-o zonă de infracțiune. Nu îmi place acest lucru. Eu sunt un om mai practic. Părerea mea că trebuie desecretizat și cu asta s-a terminat. E o vorbă în Parlament - când vrei să lungești ceva, faci o Comisie de anchetă", a spus Ciolacu după ce a participat la evenimentul de celebrare a Zilei Unității Germane.