Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a participat luni, de la ora 17:30 la ședința comună a Comisiilor de Apărare din Parlament, unde s-a decis avizarea pozitivă a solicitării pentru achiziționarea unei corvete ușoare.

Potrivit ministrului, corveta ușoară pe care urmează să o achiziționăm din Turcia este o "procedură demarată la finalul anului trecut, începutul anului acesta, prin care Armata Română va lua o corvetă ușoară, care este gata, produsă în Turcia, este o achiziție Guvern la Guvern, cu echipament modern, interoperabil NATO".

"Le mulțumesc colegilor care au fost alături și au dat toate explicațiile necesare parlamentarilor. Este o relație corectă, loială între Executiv și Parlament. Este datoria noastră să clarificăm orice fel de detalii și astăzi a fost o discuție foarte bună, constructivă, în finalul cărei am obținut un aviz în unanimitate și subliniez acest lucru și, din nou, le mulțumesc pentru că înțeleg provocările pe care le are Armata Română și faptul că Marea Neagră trebuie să rămână o mare a păcii și acest lucru se va întâmpla doar arătând că suntem bine echipați și continuând misiunile comune pe care le avem cu aliații NATO", a adăugat ministrul.

Prețul pe care s-a cerut aprobarea Parlamentului este de 223 de milioane de euro, fără TVA.

Ionuț Moșteanu a precizat că pe lângă această sumă se adaugă va și prețul unor echipamente, al unor rachete, pentru că nava vine "înarmată suplimentar față de echipamentul standard pe care îl are și de înarmarea standard pe care o au aceste corvete" Dacă vreți mai multe detalii legate de echipare și preț, o să-i rog colegii mei să dea detalii.

Propunerea merge la votul plenului, pentru că Parlamentul trebuie să decidă dacă aprobă sau nu solicitarea MApN. Potrivit legislației, autoritatea contractantă are obligația de a solicita aprobarea prealabiliă a Parlamentului pentu inițierea procedurii de atribuire a contractului de achiziție în cazul în care valoarea estimată a contractului, fără TVA, este egală sau mai mare decât echivalentul a 100.000.000 de euro.