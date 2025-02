Comisiile juridice reunite ale Parlamentului au adoptat vineri dimineață un raport de admitere asupra cererii privind revocarea lui Toni Grebșă de la șefia Autorității Electorale Permanente (AEP).

Împotriva raportului au votat parlamentarii POT. Raportul va fi supus votului din plen tot vineri.

Tot Comisiile juridice au decis ca vicepreședintele AEP, Zsombor Vajda, să preia funcția de președinte interimar.



La finalul ședinței, Toni Greblă a el consideră că nu există niciun motiv temeinic, așa cum cere legea, pentru a dispune revocarea sa.

"Am spus în Comisie, eu apăr activitatea AEP și prestigiul carierei mele de peste 34 ani", a spus Greblă.

Întrebat dacă a cerut o analiză a reluării turului 2 de prezidențiale, Greblă a replicat: "Cui să cer eu la Autoritate un punct de vedere legal? Am fost judecător al CCR, am fost secretar general al Guvernului, am fost președinte al Consiliului Legislativ. Am nevoie de o opinie ca să văd că ceva despre reluarea alegerilor. Vă reamintesc și cunoașteți foarte bine faptul că Autoritatea Electorală Permanentă este inițiator al Hotărârii de Guvern prin care s-a stabilit data de 4 mai".

Întrebat de ce s-a pus acum Coaliția pe el, în condițiile în care în 2024 era susținut de PSD și PNL, acesta a spus că ar fi vorba de controalele făcute de AEP în ceea ce privește veniturile și cheltuielile partidelor în campaniile electorale.

El a spus și că unele dintre atribuții se referă la controlul finanțării campaniilor electorale de către formațiunile politice, iar "primele solicitări de demisie au apărut după alegerile europarlamentare și locale, pe care nu Autoritatea a decis să le comaseze".

"Autoritatea a propus Guvernului un alt program. Și, după ce au fost confiscate sume de bani de la competitorii politici, de la formațiunile politice, cuprinse între 5 milioane lei și 25 de milioane de lei, acum Autoritatea Electorală Permanentă a finalizat controlul pentru competitorii politici, care au declarat venituri și cheltuieli în campania pentru președintele României de anul trecut și va confisca, de asemenea, - pentru că documentele sunt în curs de aprobare - peste 20 de milioane de lei de la competitori politici. În această situație nu știu dacă este normal ca eu să fiu judecat aici de formațiunile, de reprezentanții formațiunilor politice pe care le verific în activitatea financiară și, uneori, când se constată nelegalități dispun și confiscarea acestor sume", a explicat Toni Greblă.

Legat de acuzațiile formulate în cererea de revocare privind faptul că și-a majorat singur salariul, acesta a spus că a fost o eroare în aplicarea legii când i s-a calculat leafa.

Greblă a mai precizat că va prezenta în plen neregulile descoperite de AEP în cheltuielile partidelor.

+++

Coaliția de guvernare a decis, în ședina de marți, să susțină revocarea din funcție a președintelui AEP, Toni Greblă. Ulterior, Parlamentul a demarat procedurile de revocare.

Birourile permanente reunite au aprobat și o solicitare a USR prin care se cere ca Autoritatea Electorală Permanentă sã prezinte, în maximum 3 luni de la încheierea alegerilor pentru Senatsi Camera Deputatilor, pentru Presedintele României, pentru Parlamentul European si pentru autoritätile administratiei publice locale sau a unui referendum national, un raport asupra organizarii si desfagurarii alegerilor, respectiv a referendumului, cuprinzând referiri la participarea la scrutin, modul de desfăgurare a acestuia, abaterile si neajunsurile, inclusiv de ordin legislativ, constatate si rezultatul consultării.

Pe data de 24 februarie 2025, la împlinirea a 3 luni de la alegerile prezidentiale termenul prevăzut de lege a fost depăsit.

În cererea de revocare, șeful Camerei invocă faptul că "domnul Toni Greblã, în luna martie 2023, la 2 zile după ce a fost numit în aceastã functie, si-a stabilit indemnizatia lunară cu nerespectarea legii, prin raportare la nivelul salariului minim brut în plată la data numirii (3000 lei) desi indemnizatiile erau înghetate la nivelul cuantumului de 2080 lei, valoarea sumelorîncasate necuvenit pentru anii 2023 - 2024, fiind constatatã si stabilitã de către auditul Curtii de Conturi a României".

Curtea de Conturi constatã în Raportul de audit financiar nr. 61114/2024 urmă toarele:

"Din verificãrile efectuate a rezultat c ă incepând cu data 30 martie 2023 (data numirii presedintelui in functie), dintr-o eroare de interpretare a prevederilor legale incidente, AEP a stabilit un cuantum eronat al indemnizatiei lunare pentru functia de presedinte, prin raportare la salariul de bazã minim brut pe tarã garantat in platã valabil incepând cu data de 01.01.2023, de 3.000 lei, in loc de 2.080 lei. Calculul eronat al indemnizatiei lunare a avut incidentã, in mod implicit, si asupra cuantumului diurnei zilnice de deplasare care se determină ca procent dinindemnizatia lunarã, potrivit prevederilor art. 102 alin. (8) din Legea nr. 208/20.07.2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritātii Electorale Permanente si ale art. 25 din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritãtii Electorale Permanente, aprobat de Birourile Permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului, aflat in vigoare in anul 2023.

În contextul prezentat, au fost efectuate plati necuvenite in sum ă de 118.830 lei de la Titlul I „ Cheltuieli de personal", raportate prin Contul de executie bugetară, având ca efect supradimensionarea in mod corespunzãtor a indicatorului „Cheltuieli cu salarile si contributiile aferente angajatilor", raportat prin Contul de rezultat patrimonial din situatiile financiare ale anului 2023.

"În anul 2024 desi exista un contract de sediu încheiat pentru functionarea Biroului Electoral Central, amplasat în strada Eugeniu Carada nr. 1-3, domnul Toni Greblă, Presedintele Autoritätii Electorale Permanente a mutat sediul Biroului Electoral Central, într-o altă locatie, prin încheierea unui nou contract, grevând suplimentar bugetul Autoritãtii Electorale Permanente si implicit bugetul de stat.

Domnul Toni Greblã a dat dovadã, prin declaratiile publice si actiunile din ultima perioadã, de o conduitã incompatibilã cu functia pe care o exercitã, aducând atingere imaginii si prestigiului Autoritătii Electorale Permanente."