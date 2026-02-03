O companie deținută de Secretarul-General al PSD, Claudiu Manda, a depus un proiect pentru acordare de fonduri europene privind producția de cartofi.

Acțiunea vine în momentul în care, prin intervenția DR 16, s-au oferit finanțări nerambursabile pentru cultura de cartofi. Cererile depuse, însă, însumează 100 de milioane de euro, dublu față de suma alocată.

Agrii Green Oltenia este o firmă deținută în procent de 45% de către Claudiu Manda. Are o cifră de afaceri de 1,2 milioane de lei (240.000 de euro), relatează Ziarul Financiar.

Interesul Agrii Green pentru cartofi

Compania, înființată în urmă cu trei ani, urmărește să investească 1,9 milioane de euro într-o fermă de cartofi din Dolj. Asta, deși compania este specializată în cultura de cereale.

