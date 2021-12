Fostul secretar general al PSD pe vremea lui Liviu Dragnea, Marian Neacșu, ar urma să fie numit secretar general al Guvernului. El a fost condamnat în 2016 definitiv la 6 luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, afirmă că își "asumă" propunerea ca Marian Neacșu să fie susținut de PSD pentru funcția de secretar general al Guvernului, deși acesta a fost condamnat penal, Ciolacu explicând că Neacșu nu are în cazier antecedente penale, pentru că acea condamnare "e depășită juridic", notează news.ro.

"Am făcut această propunere domnului Marian Neacșu și nu e atributul meu, e atributul primului ministru, am adus la cunoștință primului ministru ce dorim să fie secretarul general”, a afirmat Marcel Ciolacu, miercuri seară, la România Tv.



Întrebat ce părere are premierul Nicolae Ciucă despre propunere, liderul PSD a răspuns: "Nu are nicio părere... domnul Neacșu este un om care a avut performanțe, e un om serios".



În ceea ce privește trecutul lui Marian Neacșu, condamnat, în februarie 2016, la șase luni de închisoare cu suspendare, acuzația fiind de conflict de interese, fiindcă și-ar fi angajat fiica la biroul de parlamentar, Ciolacu a susținut că acea condamnare "e depășită juridic".



"Nu a fost atât de norocos ca alți președinți, de exemplu, de țară. Ca să dau un exemplu. Hai să înțelegem, domnul Neacșu nu a furat nimic! Domnul Neacșu, ca mulți alți aleși locali, primari, a făcut parte dintr-un Consiliu de Administrație, nu a fost plătit, nici nu mai știu, la o școală sau așa ceva. Și-a angajat fata pe o perioadă de patru luni, deci haideți... Asta e corupție? În acest moment, cred că lucrurile sunt foarte clare! Stați ușor că domnul Neacșu am înțeles că a avut o condamnare pe această incompatibilitate, pe conflict de interese... e depășită juridic. Domnului Neacșu nu îi apare nimic în cazier. Ce facem, omorâm oamenii? Eu îmi asum această numire. Categoric!”, a adăugat președintele PSD.

În 2018, Marian Neacșu a fost exclus din PSD, condus atunci de Liviu Dragnea, pentru că a încercat, alături de alți lideri PSD, să-l schimbe pe Dragnea din funcție. Ulterior s-a înscris în Pro România, partid condus de Victor Ponta, ca mai apoi să fie votat de Parlament vicepreședinte ANRE cu atribuții pe piața energiei Energiei.