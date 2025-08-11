Biroul Permanent Național al PSD s-a reunit luni, pe tema tensiunilor din Coaliție atât cu PNL, cât și cu USR, cu cei din urmă fiind vorba despre "boicotul" acestora privind funeraliile lui Ion Iliescu.

Social-democrații își mențin anunțul de pe 6 august al președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, care spunea că partidul nu mai participă la ședințele Coaliției până când cei de la USR nu vor da dovadă de maturitate politică și își vor revizui atitudinea. Acum, PSD-iștii vin cu noi condiții.

"PSD condiționează participarea, acum, la ședințele Coaliției de următoarele lucruri: Adoptarea unui pachet pentru eliminarea privilegiilor, asta incluzând pensii speciale, reduceri de agenții atât la nivel central, cât și la nivel județean. Pentru că avem, de exemplu, foarte multe direcții regionale care nu-și mai au rostul. În această perioadă solicităm întâlniri cu Ministerul de Finanțe pentru a vedea o execuție la zi a bugetului de stat și pentru a discuta despre rectificarea de buget. De ce? Pentru că este absolut necesar să vorbim despre continuarea investițiilor mari și mici. Fie că vorbim de investițiile în autostrăzi, spitale și toate obiectivele mari, fie că vorbim de "Anghel Saligny" și de CNI. De asemenea, tot legat de buget și de rectificare, trebuie să discutăm despre ceea ce înseamnă măsuri care, din perspectiva noastră, ar trebui regândite pe zona de educație", a anunțat Grindeanu.

O altă condiție a PSD este ca, odată ce aceste lucruri vor continua și vor fi asigurate finanțări pentru "Amghel Saligny" și pentru alte investiții, "vom trece la etapa treia, cea legată de pachetul de măsuri despre care se tot discută pe sănătate, pe administrație, pe măsuri fiscale, de care și ministrul Nazare a discutat, dar care trebuie să mai cuprindă ceva, și anume măsuri pentru relansarea economiei, măsuri pentru reindustrializarea României".

"Astea sunt condițiile pe care PSD-ul le are astăzi. Astea sunt condițiile care au fost adoptate în unanimitate de către colegii mei, astăzi, la propunerea mea, în ședința BPN", a continuat Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă acum este în stand-by participarea PSD la guvernare, Grindeanu a precizat că. PSD așteaptă cât mai rapid să fie adoptat, mâine dacă se poate, acel pachet de eliminare a privilegiilor.

O altă nemulțumire a PSD este modificarea Pilonului II de pensii, despre care spune că, în forma actuală, nu este susținută de social-democrați.