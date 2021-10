Un număr de 1.200 de delegați din întreaga țară votează sâmbătă, la București, componența noului Birou Național al USR PLUS, în cadrul unui congres în care va fi validat și noul președinte al partidului, Dacian Cioloș.

În discursul susținut din sala de la Romexpo, Cioloș a spus că partidul își propune să câștige în 2024 alegerile prezidențiale și parlamentare, și nu să devină „un partid-balama”.

Până la alegerile viitoare însă, USR PLUS are problema guvernării actuale, iar Cioloș spune că discuțiile cu PNL trebuie să fie foarte „pragmatice și factuale”, dar că USR PLUS este pregătit să își asume răspunderea politică pentru un guvern care să pună în aplicare Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Și celălalt co-lider al formațiunii, Dan Barna, a vorbit despre coaliția de guvernare. „Din păcate, în momentul de față, România are o guvernare capturată de o persoană pentru care pălăria de premier este prea mare și sper, și sunt încrezător, că lucrul acesta se va încheia și vom putea să încheiem o criză de care România nu avea nevoie. Vom putea să încheiem o criză inutilă și absurdă care a fost creată de un singur om pentru o ambiție personală ridicolă și sper să revenim cât mai repede, de marți încolo, în logica aceasta de guvern responsabil pentru România și nu pentru mizele personale ale unui cetățean”, a spus Barna la congresul USR PLUS.

Barna, care a pierdut alegerile pentru funcția de președinte al USR PLUS, a declarat că va susține în continuare echipa Biroului Național și va rămâne alături de Dacian Cioloș în demersul de a duce partidul mai departe.

„Poate din afară ar părea că în aceste zile USR PLUS trece prin momente dificile. Nu este deloc adevărat. A fost o competiție reală, o competiție firească într-un partid viu și autentic. Avem un rezultat și asta ne dă putere să mergem mai departe. După fiecare competiție, după fiecare rezultat, cei care urmăresc viața USR de cinci ani și USR PLUS de doi ani, am dovedit că partidul a fost mai puternic și am mers mai puternic mai departe”, a spus fostul lider al USR, partid care și-a unit forțele cu PLUS, formațiunea fondată de Dacian Cioloș, în 2019.

„Sunt aici, o să rămân aici și o să mergem mai departe împreună. Noi am reușit să facem un proiect căruia nimeni nu îi dădea nicio șansă și vedem în aceste zile, și am văzut în acești cinci ani, cât de greu a fost și câtă opoziție am văzut în vechea clasă politică, disperată că un aer proaspăt vine în politica din România. Continui acest proiect, o să susțin echipa Biroului Național, sunt alături de Dacian Cioloș în demersul de a duce acest partid mai departe, pentru că USR PLUS este adevărata speranță a României”, a spus Barna.

Lucrările Congresului USR PLUS, în cadrul căruia urmează să fie validată victoria în alegerile interne a lui Dacian Cioloș și să fie stabilită noua componență a Biroului Național, au început sâmbătă la Romexpo.

Un număr de 1.200 de delegați din întreaga țară vor fi prezenți sâmbătă la București, dar, având în vedere contextul pandemic, în sala de la Romexpo se vor afla maximum 150 de persoane simultan. La congres este permisă doar prezența persoanelor vaccinate, a precizat USR PLUS.