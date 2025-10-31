Președintele Nicușor Dan a semnat vineri decretul prin care îl numește pe Marius Lazurca în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională. Lazurca va continua să conducă și Departamentul Politică Externă.

"Articolul unic al Decretului nr. 958/2025 pentru numirea în funcție a unui consilier prezidențial se modifică și va avea următorul cuprins: „Începând cu data de 1 noiembrie 2025, domnul Marius-Gabriel Lazurca se numește în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională", a anunțat Administrația Prezidențială.

Marius-Gabriel Lazurca va continua să conducă Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni din cadrul Administrației Prezidențiale.

Potrivit unor surse din presă, Lazurca ar fi fost propunerea președintelui la conducerea SIE.

