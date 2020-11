Toți ce 25 de deputați de 13 senatori ai USR vor demisiona din Parlament în ultima zi a actualei legislaturi pentru a nu beneficia de pensiile speciale. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat că va demisiona și el, la fel cum a făcut și în 2016.

UPDATE

Liderul deputaților PNL, Florin Roman, anunță că liberalii, alături de USR au solicitat, din nou, convocarea urgentă a Parlamentului pentru a elimina pensiile speciale ale senatorilor și deputaților.

"Am solicitat astăzi, din nou, conducerii Parlamentului să convoace Birourile Permanente Reunite pentru a demara de urgență procedura legislativă de abrogare a pensiilor parlamentare. Solicitarea a fost depusă de grupurile parlamentare ale PNL și USR, în speranța că majoritatea controlată de PSD nu se va mai ascunde în spatele vorbelor goale electorale", a explicat Roman printr-un comunicat de presă.

Acesta consideră că acum este momentul ca parlamentarii să arate că într-adevăr doresc eliminarea acestor privilegii, iar "demisiile nu rezolvă problema de fond, dacă legislația nu se va modifica rapid".

+++

Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, anunță că va convoca de îndată Birourile permanente reunite pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, cu condiția ca acești bani să fie folosiți pentru dublarea alocațiilor.

"Asta înseamnă ca PNL și USR să nu mai chiulească și să deblocheze urgent activitatea Senatului. Până atunci, tot ce fac se numește minciună și populism ieftin", a scris, pe pagina lui de Facebook, Marcel Ciolacu.

Pentru ora 13:00, președintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, a reconvocat Biroul permanent al Senatului pentru a vota, spune el, "legi importante care sunt acum blocate, printre care dublarea alocațiilor pentru copii".

"Am văzut astăzi în Parlament mai mulți colegi de la USR și PNL dornici să muncească. Foarte bine! După ce au chiulit timp de o lună de zile, dar și-au încasat indemnizațiile de parlamentari, mă bucur că au înțeles că sunt în slujba poporului", a scris Cazanciuc.

Liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, a cerut Guvernului Orban să adopte o OUG pentru eliminarea pensiilor speciale.

"Guvernul Orban a dat sute de ordonanțe de urgență în acest an. 25 într-o singură noapte. Mai puțin UNA: cea prin care putea să taie TOATE pensiile speciale imediat. De azi! Fără să mai implice nicio altă instituție!!! Această luptă cu pensiile speciale s-ar putea termina într-o zi. Dar Orban este un dinozaur politic cu multe mandate de parlamentar la activ, de asta nu vrea", a spus Simonis în plenul Parlamentului.



+++

"Timp de 4 ani de zile, USR a solicitat eliminarea pensiilor speciale. Proiectul a fost blocat și ținut în sertare tocmai pentru că vehchea clasă poltitică nu își dorea ca acest deizderat În această dimineață, Grupurile reunite ale USR din Senat și Camera Deputaților au decis să ne înaintăm demisiile începând cu ultima zi a actualei legislaturi", a anunțat Dan Barna în Parlament.

+++

Liderul deputaților PNL, Florin Roman, a declarat marți dimineață că liberalii nu acceptă "acest privilegiu pentru parlamentari, al pensiilor speciale, PNL fiind adeptul constant al pensiilor plătite în baza contribuției".

"A doua chestiune pe care vreau să o precizez este că din punct de vedere al Partidului Național Liberal, singura soluție pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor o reprezintă abrogarea articolului 11 din statutul senatorilor și deputaților și nu există o altă soluție care să rezolve pe deplin întreaga problemă. În altă ordine de idei, astăzi, am depus, la primele ore ale dimineții, o solicitare de convocare a Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului în care solicităm, în procedură de urgentă, convocarea BPR pentru ora 10.00. Așteptăm ca BPR-ul să trimită la Comisia de statut proiectul de lege al Partidului Național Liberal, care este blocat din luna iunie de către Biroul Permanent", a mai spus Roman.





La rândul său, Dan Barna a cerut partidelor politice să tranșeze miercuri în plen problema pensiilor speciale, acuzând PSD și PNL că, la fel ca la inițiativa "Fără penali", boicotează și acum eliminarea pensiilor speciale.

Și liderul PMP, Eugen Tomac, spune că partidul său va cere marți urgentarea proiectului privind eliminarea pensiilor speciale.



Eu mi-am dat demisia din Parlament anul trecut, nu anul acesta cu 10 zile înainte de alegeri, dar nu le pot spune oamenilor că odată ce mi-am dat demisia nu voi avea pensie specială. Teoretic, nu am un mandat întreg 2016-2020, pentru că în iunie 2019 am plecat din Camera Deputaților. Eu în schimb am un mandat întreg 2012-2016 și, conform prevederilor din lege, beneficiez de pensie specială. Pentru un mandat întreg și cei doi ani și jumătate de mandat din 2016-2019. Prin urmare, ceea ce am făcut totuși pentru a nu beneficia de pensie, am declarat în plenul Camerei Deputaților, cerând sa se consemneze în stenogramă, care se publică în Monitorul Oficial că renunț la acest drept. Am fost singurul parlamentar care a făcut asta!!! Mai mult decât atât, dacă astăzi toți parlamentarii noștri și-ar da demisia, dar ei mai au mandate întregi demisia lor nu are niciun efect", a scris Tomac pe Facebook.



"PMP azi va depune din nou o solicitare prin care cere convocarea Birourilor Permanente Reunite și aducerea în plen a legii prin care cerem eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari și primari. Aceasta este soluția, eliminarea, pentru că demisia și-a dat-o și Dragnea și mulți alții, dar pensiile au rămas", a mai scris el.





+++

"Așa cum am anuntat în această după-amiază, mâine dimineață deputații și senatorii USR își vor depune demisia din Parlament pentru a nu face parte dintre cei care vor primi pensie specială. Pensia specială este o sfidare la adresa oamenilor cinstiți din această țară. Să reprezinți voința populară este o onoare, nu o corvoadă", a scris Dan Barna pe pagina lui de Facebook.

Barna reamintește că pe agenda Parlamentului este deja de patru ani un proiect de lege al USR care urmărește eliminarea acestor pensii, dar niciodată nu s-a găsit o majoritate care să facă acest lucru.

"Dar, pentru că am promis oamenilor că nu vom beneficia de ele, ne vom depune demisiile înainte de finalul acestui mandat. USR PLUS va face din eliminarea pensiilor speciale condiție esențială pentru participarea la orice coaliție de guvernare", a mai scris acesta.

Șeful PSD și liderul Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a anunțat că va face același lucru în ultima zi de mandat.

+++

Potrivit legislației, pensiile speciale se acordă doar pentru cei care au cel puțin un mandat întreg de parlamentar.