Guvernul a modificat joi forma de acum două săptămâni a Pilonului II de pensii, care a iscat certuri în Coaliția de guvernare din cauza opoziției din partea PSD și UDMR.

Dacă în forma inițială modificările stabileau că la pensionare cei care au contribuit la Pilonul II pot scoate 25% din suma de bani adunată și restul să fie eșalonată pe 10 ani, acum modificarea vizează retragerea a 30% din bani și restul - eșalonat timp de 8 ani.

Peste 8,3 milioane de români au pensii obligatorii administrate privat prin Pilonul II și aproape un milion au pensii private facultative prin Pilonul III.

O excepție privind accesul la bani se referă la faptul că, dacă în cont sunt puțini bani decât de 12 ori valoarea indemnizației sociale pentru pensionarii din sistemul public, atunci se pot încasa toți banii odată sau eșalonat pe cel mult 12 luni.

Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Ștefan Daniel Armeanu, a declarat la finalul ședinței de Guvern că proiectul de lege îndeplinește un obiectiv strategic, și anume aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunțat că proiectul va fi transmis în regim de urgență spre aprobare către Parlament.