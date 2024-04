Omul de afaceri Viorel Cataramă revine în PNL, la aproape șase ani de la excluderea din partid, formațiunea pe care o conduce, Partidul Dreapta Liberală, urmând să fuzioneze prin absorbție cu PNL.

”Urmează să aibă loc o fuziune prin absorbție a Partidului Dreapta Liberală cu PNL Important este să ne regrupăm toate forțele liberale de dreapta în aceste campanii electorale care vor fi foarte grele, dificile, dar sunt convins că se vor termina cu un succes important al PNL. Vreau să merg în teritoriu și să ajut organizațiile în campania electorală. Mă îndrept cu gândul spre Bacău, unde sunt născut și unde vreau să ajut organizația. Voi activa și în București. Voi încerca să promovez mesajul economic liberal de dreapta în spațiul public, pentru a putea înțelege mai clar că în acest moment singurul partid care sprijină cu adevărat sectorul privat este PNL și că toate informațiile contrare sunt de fapt incorecte”, a declarat Cataramă la sediul PNL, fiind flancat de secretarul general al PNL, Lucian Bode, de prim-vicepreședintele Rareș Bogdan și de europarlamentarul Dan Motreanu, scrie News.ro.

Viorel Cataramă a intrat în politică în anul 1990, ca membru al Partidului Național Liberal – Aripa Tânără. În anul 1992 s-a aflat la conducerea Noului Partid Liberal, iar din 1993, după fuziunea acestuia cu PNL, devine vicepreședinte al Partidului Național Liberal, funcție pe care a ocupat-o până în 1999. Viorel Cataramă a fost senator, în legislatura 1996-2000.

În 2017, Cataramă a candidat la președinția PNL, cu moțiunea intitulată ”Politica națională – Calea liberală”, care însă nu a îndeplinit condițiile statutare, candidatura lui Cataramă fiind invalidată.



În mai 2018, Viorel Cataramă a anunțat că vrea să fie candidatul PNL la alegerile din 2020 pentru Primăria Capitalei, însă în iulie 2018 a fost exclus din PNL, liderul de la acel moment, Ludovic Orban, susținând că au fost aplicate prevederile legale "pentru cine vorbește în afara partidului și nu respectă deciziile acestuia". Ulterior, Cataramă a contestat excluderea, iar Orban a fost chemat la DNA, în urma unei sesizări depuse de el.



Ulterior, Catarmă a devenit președinte al Partidului Dreapta Liberală, postura din care a candidat la alegerile prezidențiale din 2019.

Inițial, canduidatura sa a fost respinsă de BEC, cu argumentul că ” pentru un număr de 94.170 de semnături de susținere din cele 230.341 depuse existau elemente de similitudine evidente”. Cataramă s-a adresat Curții Constituționale, care i-a admis sesizarea, astfel că i-a fost înregistrată candidatura.



În 7 noiembrie 2019, în contextul verificării candidaților pentru Cotroceni, CNSAS a anunțat că Viorel Cataramă apare în documente ca informator al Securității, dar nu avut calitatea de colaborator.

Cataramă a susținut că nu are niciun dosar la CNSAS, iar documentele prezentate în adeverința făcută publică de CNSAS sunt false, nefiind semnate de el.



La alegerile prezidențiale, el a obținut aproape 50.000 de voturi, reprezentând 0,53%.

În 2020, Viorel Cataramă a vrut sa candideze pentru Primăria Capitalei, însă și atunci a avut probleme cu semnăturile, iar candidatura sa a fost invalidată.



În mai 2020, Parchetul de pe lângă Judecătoria Urziceni a deschis un dosar penal pe numele lui Viorel Cataramă pentru săvârșirea infracțiunii de zădărnicire a combaterii bolilor.



Omul de afaceri a mers într-o comună din județul Ialomița pentru a se infecta cu noul coronavirus.

"Am fost în localitatea Bărbulești din județul Ialomița, unde sunt peste 70 de cazuri de coronavirus. M-am îmbrățișat cu mai mulți cetățeni de etnie romă, am socializat, după care m-am izolat acasă. Am ferma convingere că nu voi păți nimic și voi putea demonstra că falimentarea României și suprimarea drepturilor și libertăților noastre fundamentale a fost o mare eroare, iar cei vinovați vor trebui să răspundă mai devreme sau mai târziu! Am venit să discut cu oamenii și să mă îmbrățișez cu ei, deși sunt suspecți de coronavirus, deși localitatea e carantinată, cu mare risc, așa cum am spus cred că măsurile de ridicarea drepturilor și libertăților oamenilor și de falimentare a economiei este o măsură greșită", a scris, atunci, pe Facebook, Viorel Cataramă.