Mihai Tudose spune că una dintre prioritățile mandatului său de premier a fost eficientizarea sistemului medical, dar nu a fost lăsat să acționeze pentru că deranja ''interese grele și cumetrii meschine”.

''Constatăm, încă o dată după Colectiv, falimentul unui mod de a face politică, de a promova în funcții administrative o clientelă incompetentă și cu o singură trăsătură - obediența. Am plătit cu poziția de prim-ministru refuzul de a mă înclina în fața jupânului ce a dus la apogeu feudalismul politic românesc. Una din prioritățile scurtului meu mandat a fost eficientizarea sistemului medical, despre care am spus public la acea vreme, în ședința de Guvern, că este foarte greoi, foarte birocratizat și nu lasă medicii de familie să-și facă meseria, pentru că îi transformă în contabili. Am dialogat cu sindicaliștii din Sănătate, le-am dat dreptate și am căutat împreună soluții. Din păcate, n-am fost lăsat să acționez, pentru că deranjam - și în acest domeniu - interese grele și cumetrii meschine'', a scris miercuri Tudose pe Facebook.

Fostul premierul susține că trebuie luate măsuri categorice de instalare a carantinei la nivel național, altfel România va deveni ''cimitirul Europei''.

''Dangătul de jale din Suceava e pe cale să se propage în întreaga țară, dacă în al 13-lea ceas nu se iau măsuri ferme pentru gestionarea crizei. Ne pregătim de o tragedie națională, din cauza unui martie irosit iresponsabil într-o succesiune de greșeli - de la granițe până în spitale, de la neechiparea medicilor până la nepregătirea cetățenilor. Tsunamiul a crescut sub ochii noștri, dar autoritățile române n-au făcut decât să-i netezească drumul...Dacă nu se vor lua măsuri categorice de instalare a carantinei la nivel național, mă tem că România va deveni cimitirul Europei”, a mai scris Tudose.