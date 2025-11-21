Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, într-o conferință de presă, că majorarea impozitelor pe proprietați în cazul persoanelor fizice era necesară și a fost un angajament al țării noastre de anii trecuți.

”Nu putem corecta acest deficit, care anul trecut a fost de 9,4%, anul acesta va ajunge la 8,4%, iar anul viitor ne propunem să se apropie de 6%, decât prin măsuri de scădere a cheluielilor, pentru a evita noi taxe și noi impozite, pe care Guvernul nu dorește să le stabilească”, spus premierul.

Despre creșterea impozitelor la persoanele fizice din 2026, premierul a declarat că aceasta era necesară, pentru că era un angajament al României de anii trecuți.

"Aveam raportat la puterea de cumpărare cele mai mici impozite pe proprietate la persoanele fizice, aveam o pondere a acestor impozite în PIB mult mai mică decât media UE și toate aceste impozite sunt practic venituri pentru autoritățile locale. (...) Dacă ne uităm în România, vedem că peste tot se asfaltează, se introduc rețele de apă și canalizare sau de gaz, se reabilitează școli, se anvelopează blocuri, se lucrează la spitale etc", a continuat el.

