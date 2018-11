Comisarul european a declarat miercuri seara, la România TV, că a fost șocată la început de atacurile din PSD la adresa sa. Corina Crețu s-a referit din nou la lipsa de proiecte în domeniul transporturilor.

”Noi, la Comisia Europeană, nu dorim răul României. S-a creat impresia că singura preocupare e legată de justiție. Aș vrea ca partidele să privească cu înțelepciune și să nu pună în cheie complotistă că cineva ne vrea răul. E un rezultat a ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă. E greu de luptat cu o imagine deja creată, eforturile trebuie suplimentate”, a declarat, la România TV, comisarul european pentru Politici Regionale, referindu-se la criticile de la București cu privire la raportul MCV publicat marți.

Corina Crețu a povestit că la început a fost ”șocată” de atacurile lansate la adresa sa de unii social-democrați, atacuri pe care le consideră ”absolut nedrepte”, în condițiile în care a crescut în PSD. Ea a reiterat faptul că e un om de stânga, atașat valorilor social-democrate, și nu se gândește să-și dea demisia din PSD.

Comisarul european a subliniat că are relaţii bune cu toate guvernele UE, mai puţin cu cel român: "Nu am ce să-mi reproşez. Este trist că am o relaţie tensionată cu Executivul de la Bucureşti".

Corina Creţu a amintit că din cele 9,2 miliarde de euro alocate pentru infrastructură s-au efectuat plăţi în valoare de doar 2,4 miliarde de euro, dintre care un miliard de euro prefinanțări.

Ea a mai povestit că anul trecut a primit de la un ministru al Transporturilor o listă cu priorități, iar anul acesta a venit o altă scrisoare de la un alt ministru cu alte priorități.



Ea a ținut să demonteze declarațiile unor oficiali români cu privire la proiectele pe infrastructură, negând că ar exista contractări de 200%, că a fost aprobată Magistrala 6 de metrou sau că proiectul Centurii Bucureștiului a ajuns la Comisie - toate acestea fiind informații furnizate de membrii Guvernului Dăncilă la televizor sau în comunicate.

Comisarul a apreciat, răspunzând unei întrebări, că o eventuală părăsire a Uniunii Europene ar fi "o catastrofă naţională".

"Mesajul meu este acela că România trebuie să continue drumul său european. (...) Nu trebuie să ne jucăm cu viitorul nostru. (...) Este surprinzător ca o ţară care a cunoscut atâtea beneficii din partea Uniunii Europene (...) să dai cu piciorul tuturor acestor oportunităţi. Nu cred că îşi doreşte cineva acest lucru şi îmi pare rău că a venit, nu ştiu, din neant, această posibilitate ca România să iasă vreodată din Uniunea Europeană. Deci asta, după părerea mea, ar fi o catastrofă naţională şi vom fi cu toţii responsabili pentru viitorul nostru şi al copiilor noştri", a declarat Corina Creţu.