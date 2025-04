Candidatul la prezidențiale Crin Antonescu a prezentat joi declarația dată la Securitate în anul 1988 despre prietenul său care a părăsit țara, lucru interzis în perioada comunistă.

”Subsemnatul Antonescu George Crin, născut la 21 septembrie 1959, în localitatea Tulcea, cu domiciliul în Tulcea, strada Colugărei, numărul 18, profesor de istorie la Școala Generală Niculițel, neîncadrat politic, căsătorit cu numitul Antonescu Aurelia de profesie inginer la întreprinderea Mase plastice Tulcea, domiciliată în Tulcea, Vă declar că îl cunosc pe Costache Ștefan, inginer la întreprinderea comunală Tulcea, de aproximativ 20 de ani. Am copilărit împreună, am fost colegi de clasă.

După clasa a 8 a, Costache Ștefan a plecat la București pentru a urma cursurile unui liceu de specialitate, după care au urmat și cursurile Facultății de Construcții și în prezent ne aflăm în relații amicale, iar în toamna anului 1987, după ce Costache Ștefan s-a reîntors dintr-o excursie pe care a efectuat-o în Bulgaria, ca turist, ne-a relatat următoarele: Aflat către sfârșitul perioadei de excursie, la Sofia a încercat să întreprindă o călătorie la Viena, pe calea aerului, fără a deține viza necesară pe pașaport.

Depistat de autoritățile bulgare, a fost reținut la aeroport, a fost reținut timp de două sau trei zile în Bulgaria, după care a fost trimis în România, tot pe calea aerului.

Din București, la Tulcea, a fost însoțit de două cadre de miliție, iar la Tulcea a mai fost reținut pentru o scurtă perioadă în care a fost cercetat de organe de miliție și securitate. În legătură cu perioadele în care a fost reținut atât în Bulgaria cât și în țara, ne-a relatat că totul s-a petrecut în condiții normale, că nu i s-a cerut decât să relateze și să explice fapta sa, verbal și în scris, fără a să exercita niciun fel de presiune asupra sa.

Ne-a relatat, de asemenea, că inițial declarase că a intenționat să facă doar o plimbare până la Viena și apoi să se întoarcă în țară și că ulterior a revenit asupra declarației sale, precizând că probabil nu s-ar mai fi întors. Am aflat de asemenea că organele de cercetare au descoperit la domicilul său unele pachete cu obiecte personale lăsate unor prieteni, cu destinația scriă pe bilețele și că printre acestea mă număram și subsemnatul. Nu cunosc conținutul pachetului destinat mie. După redactarea declarațiilor, a avut o discuție cu un cadru de securitate care a explicat semnificațiile faptei și atitudinii sale.

A revenit apoi la domiciliu și a reluat în condiții normale activitatea profesională la același loc de muncă. În legătură cu faptele petrecute, declar că, deși suntem în relații strânse și de multă vreme, nu am cunoscut intențiile lui Costache Ștefan.

Știam doar că a depus acte pentru excursie în câteva țări socialiste și i s-a aprobat doar Bulgaria. Din cele relatate de el, am înțeles că nici altcineva nu-i cunoscuse intențiile, nici chiar părinții sau sora sa. Am fost uimit cu atât mai mult cu cât niciodată în discuții anterioare nu și-a exprimat nici cea mai vagă intenție de a se stabili într-o altă țară. În prezent, Costache Ștefan se află în relații mai apropiate cu subsemnatul, cu Popa Octavian, pedagog la Liceul industrial, Valentin Prodan, inginer la Combinatul Fier Aliaje și un coleg de birou de știință.

Vă relatez că am posibilitatea să exercit influență pozitivă asupra celui în cauză, are încredere în mine, mă consultă, totuși pare debusolat, afirmând că după cele întâmplate, reușita lui în viață nu ar mai fi atât de sigură. Crin Antonescu, 13.01.1988.

Ce a spus Crin Antonescu în conferința de presă susținută vineri după-amiază

Acum două zile pe seară, atunci când am luat cunoștință de discuția privitoare de o declarație pe care am dat-o în 1988 la Securitate, am aflat undeva în jurul orei 17.30, ne-am întâlnit, și vă mulțumesc încă o dată pentru interes, pe la ora 18:00 v-am spus atunci ca a doua zi, adică ieri, voi face solicitarea pentru că am conformitate cu legea să-mi fie pus la dispoziție acest document, propria mea declarație, pentru că CNSAS-ul, în baza legislației invocate, nu-l poate face public.

A doua zi, adică ieri, așa cum am anunțat, am formulat cererea către CNSAS. A primit cererea și m-a anunțat în cursul zilei de ieri că astăzi, deci cu maximă promptitudine, îmi pot consulta și primi o copie, după declarația aceasta, olografă și, până la capăt, după cum am anunțat, o prezint astăzi în fața dumneavoastră.

Vreau să precizez înainte de a-i da citirea că această declarație, în acest dosar al prietenului meu care era urmărit și care, așa cum știți, până la urmă, din acest caz, a reușit ulterior să emigreze, a ajuns în Canada, unde trăiește și astăzi.

În afară de acest element, eu am făcut o solicitare pentru orice alt element ar exista privitor la persoana mea. CNSAS a informat în nota de constatare, pe care nu am voie să o copiez, are un caracter secret, dar nota de constatare nu cupinde decât această piesă, declarația mea, și evaluările, ordinările de tip birocratic.