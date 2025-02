Candidatul alianței electorale "România, înainte" a declarat luni că în 2011, când vehicula numele lui Călin Georgescu pentru funcția de premier, acesta avea "niște idei normale, sănătoase", nu ca acum - "ridicole" și "înspăimântătoare".

El a fost întrebat de anul 2011, când USL l-a propus în 2011 ca premier tehnocrat pe Călin Georgescu, iar Antonescu spunea despre el că este "un om competent, cu idei solide și care merită consultat".

"Am mai lămurit-o. Era un moment de criză. Noi, eu nu l-am propus premier pe Călin Georgescu niciodat, cred că au fost niște discuții cu Traian Băsescu. Asta e altceva (că am spus că e un om competent - n.r.). Nu devin toți și nu sunt toți propuși prim-miniștri. Din discuția scurtă pe care am avut-o și din afirmații publice și domnul Călin Georgescu, și alții care se vehiculau păreau a avea niște idei normale, sănătoase la vremea respectivă. Dacă vreți, mergem în presa vremii și vedeam ce spunea. Nu foarte multe, dar acele lucruri erau raționale, nu erau nicidecum afirmațiile când nu ridicole, înspăimântătoare de astăzi. Nu l-am propus premierul domnului Băsescu", a spus Crin Antonescu.