Fostul lider al PNL, Crin Antonescu, a criticat discursul public axat pe eliminarea AUR din ecuația electorală.

El consideră că, atâta timp cât partidul lui George Simion nu este declarat ilegal, acesta trebuie tratat ca o opțiune politică legitimă, cu drepturi egale față de celelalte formațiuni.

„N-am nicio simpatie, sincer să fiu, pentru AUR. Sunt acolo persoane pe care le apreciez, dar partidul în sine nu e genul meu. Dar ar trebui să ne hotărâm o dată, să spunem că atâta vreme cât un partid este extremist, el trebuie dovedit în justiție ca atare, condamnat și scos în afara legii. Un partid care nu e în afara legii, care are în spate milioane de voturi și este în Parlamentul României, este un partid de care trebuie să ții cont și care are drepturi egale cu celelalte”, a declarat Antonescu la podcastul la HAI România, citat de Cluj24.

Acesta atrage atenția că prin excluderea automată a AUR din sfera opțiunilor, electoratului nu i se mai lasă alternative reale.

„Îți rămân PNL-ul și PSD-ul, care nici ele nu se bucură de vreo popularitate. Ce ne rămâne nouă? Ce e bine să votăm?”, spune fostul candidat la alegerile prezidențiale.

Antonescu nu a ocolit nici situația liberalilor, despre care spune că se confruntă cu o criză de identitate.



„Îl clonăm pe Bolojano?.. Asta nu se poate. Și mai departe ce? Votăm cu USR-ul?… N-am nimic personal cu oamenii aceștia, dar ei sunt… iar aici are dreptate, cumva, Cristoiu: sunt bolșevicii acestei epoci. Stați puțin, că bolșevicii, până la urmă, cu prețul pe care l-au plătit și prin mijloacele lor, au condus”, a mai spus Antonescu.

El a mai spus că trebuie construit ceva nou.

„PNL-ul este greu de deosebit în acest moment de alte partide și asta nu mă consolează, dimpotrivă, mă mâhnește. Tema este dacă păstrezi brandul, clădirea, o dezinfectezi sau dacă trebuie construit ceva nou. Din fericire, nu mai este problema mea, dar sunt interesat dacă PNL sau altă construcție de dreapta poate deveni o forță credibilă, anti-marxistă și anti-soroșistă. Pe cât voi putea, o voi sprijini”, a mai spus fostul lider liberal.

În ceea ce privește sprijinul popular de care s-a bucurat Călin Georgescu, Antonescu afirmă că acesta nu trebuie tratat cu superficialitate.



„Votul pentru Călin Georgescu nu vine de la niște oameni tâmpiți sau ușor de păcălit. O mare parte din acest vot, ulterior transferat către George Simion, a venit din dorința exprimată de foarte mulți români, inclusiv din diaspora, de a avea mai multă personalitate și mai mult profil ca țară, în special în politică externă”, a mai spus Crin Antonescu.

