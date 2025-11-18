Guvernul propune un candidat „cu dublă funcție” la radioul public — un atentat la autonomia instituției, atrag atenția mai multe organizații nonguvernamentale.

ActiveWatch, Centrul pentru Jurnalism Independent, Centrul pentru Inovare Publică, Centrul de Resurse Juridice și CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică își exprimă profunda îngrijorare față de nominalizarea purtătorului de cuvânt al Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, în Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune.

Propunerea a fost votată marți în Parlament.

Potrivit legii de funcționare a Societății Române de Radiodifuziune (SRR) și Societății Române de Televiziune (Legea nr. 41/1994), membrii Guvernului nu pot face parte din consiliile de administrație ale media publice. Deși funcția de purtător de cuvânt nu este explicit menționată în această categorie, și, întrebată de Hotnews, Ioana Ene Dogioiu a afirmat că poate ocupa ambele funcții, exercitarea simultană a rolului de comunicator al Guvernului și a celui de administrator al serviciului public de radio poate genera o percepție de incompatibilitate și un risc de influență politică.

Organizațiile nonguvernamentale reamintesc că Regulamentul european privind libertatea mass-mediei (EMFA), intrat în vigoare în 8 august 2025, cere statelor membre să asigure independența editorială și funcțională a mediilor publice (Art. 5).

”Nominalizarea unei persoane care continuă să exercite o funcție guvernamentală ridică serios problema independenței instituției publice de media: ce garanții există că deciziile politice guvernamentale nu vor influența activitatea SRR? Acest gest vulnerabilizează rolul de supraveghere și control al consiliului de administrație al SRR și pune sub semnul întrebării credibilitatea instituției ca serviciu public independent, dedicat interesului public și nu agendei unor forțe politice, cu atât mai grav când este vorba de puterea executivă. O persoană care vorbește zilnic în numele Guvernului nu poate, în mod credibil, să supravegheze o instituție publică de media al cărei rol este să servească interesul public și să informeze cu imparțialitate și critic asupra puterii”.