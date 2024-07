Lupta anticorupție în România nu avea cum să înregistreze progrese, în primul rând pentru că multe competențe în investigarea cauzelor de corupție au fost tăiate, remarcă CRPE.

Apoi, ”foarte multe cazuri investigate se prescriu, iar dosarele noi sunt puține”, a comentat Centrul Român de Politici Europene (CRPE) raportul plin de laude al Comisiei Europene privind statul de drept din România, publicat miercuri.

CPRE nu e de acord nici cu laudele la adresa Agenției Naționale de Integritate (ANI), care ”în cazuri răsunătoare de lideri locali nu a găsit nicio neregulă, ba nici măcar nu s-a uitat în averi uriașe semnalate de mass media”.



ONG-ul enumeră câteva cazuri în care ANI nu a făcut nimic: CJ Prahova Iulian Dumitrescu (trimis în judecată de DNA), CJ Vaslui Dumitru Buzatu (flagrant), Cătălin Cîrstoiu – medicul candidat retras de PSD din cursa pentru Primăria Capitalei. În același timp, ANI este ”proactivă și extrem de atentă la toți aleșii opoziției (2-3 câți au mai rămas)”.

Singurele critici din raportul CE se referă la prescripție – prin care zeci de dosare grele expiră – și, ”cu jumătate de gură, banii cu care partidele politice cumpără presa (manipulează realitatea și erodează încrederea în media – cu consecințe extrem de toxice pe termen lung)”.

”Justiția, dintre toate domeniile cheie în orice societate, a avut în România, tot ce s-a putut ca să facă reforme: asistență, atenție, presiune internă și externă, programe de finanțare, salarii, pensii, chirii. Și a făcut. Este evident că s-a oprit. Antireformiștii și-au luat sistemul înapoi. L-au închis și deconectate de societate. Și de realitate”, notează CRPE, care promite să urmărească ”cu atenție, îngrijorare și nedumerire tonul excesiv de optimist al acestui raport”.

Și Asociația Forumul Judecătorilor din România a criticat raportul Comisiei Europene, apreciind că nu reflectă obiectiv situația sistemului judiciar din România.

Asociația a anunțat că nu va mai participa la niciun dialog cu Comisia Europeană, deoarece refuză ca ”onorabilitatea membrilor săi să fie folosită pentru discursuri și înțelegeri politice”.

”Se pare că, din nou, Comisia Europeană se face că nu vede tot ceea ce se petrece în România. Este chiar necredibil să ni se spună că lupta anticorupție merge bine, când am văzut cu toții că abia mai are suflu de câțiva ani încoace. Vorbim despre DNA-ul care a ales să nu conteste soluția de liberare condiționată a lui Remus Truică. Problemele din sistemul judiciar sunt grave și abia dacă sunt atinse în acest document care ar fi trebuit să țină loc și de MCV. Lupta anticorupție nu și-a revenit peste noapte, iar numirea unui procuror controversat la șefia DNA nu are cum să crească încrederea în instituție. Faptul că inculpații scapă de dosare prin prescripție sau prin legi date cu dedicație de Ciolacu și Ciucă, prin care dezincriminează evaziunea fiscală de sub un milion de euro, este o realitate și merita un capitol special în raportul CE”, a declarat Stelian Ion, fost ministru USR al Justiției.