Premierul Nicolae Ciucă a observat la Cluj că multe "doamne și domnișoare" lucrează în inovare, cercetare și dezvoltare și e mulțumit că România e pe primul loc la numărul de femei în topul managementului companiilor. Doar prin guvern lipsesc.

"Este un moment foarte important pentru noi, bărbații, să putem să vă mulțumim pentru ceea ce faceți. Am terminat un tur la prezentarea de standuri în inovare, cercetare și dezvoltare și am putut să constat că există cu adevărat egalitate de gen, am văzut foarte multe doamne și domnișoare prezente, ceea ce înseamnă că noi nu trebuie să mai aducem argumente multe despre relevanța pe care o aveți în toate proiectele care sunt în derulare la Cluj. Ceea ce doresc să subliniez este nivelul dumneavoastră de ambiție și vă mulțumesc pentru ceea ce faceți, pentru că puteți să deveniți un model de bună practică pentru toate doamnele și domnișoarele din țară", a declarat premierul vineri, la conferința de lansare a inițiativei ”Women in Tech", sub egida Innowave Summit 2022.

ciuca femei # 1 / # 2 / # 3 /

Nicolae Ciucă a precizat că s-a uitat pe un material și a văzut că România este "pe primul loc în Europa la ceea ce înseamnă numărul de doamne și domnișoare aflate în topul managementului companiilor, ceea ce este, de asemenea, un lucru cât se poate de îmbucurător".

El le-a mulțumit "doamnelor și domnișoarelor" pentru ceea ce fac și le-a încurajat să convingă cât mai multe tinere să li se alăture.

"Încurajez ca și alte doamne, chiar dacă nu mai sunt tinere, să vină lângă dumneavoastră, pentru că suntem datori să vorbim mai multe despre ceea ce înseamnă învățarea continuă și cred că dacă reușim să trezim cel puțin curiozitatea, vom reuși să mărim rândurile celor care se ocupă de inovare, cercetare, dezvoltare, de tehnologie", a spus premierul.

"Din postura de fost militar, vă pot spune că am lucrat cu doamne și cu domnișoare care au avut curajul să urce și în carlinga unui avion, să își asume să conducă și un tanc, și un alt echipament tehnic de luptă, ceea ce înseamnă că am depășit acele limite în care femeile puteau să facă doar anumite lucruri", a conchis Ciucă.

Nicolae Ciucă are în cabinetul său o singură femeie, iar partidul pe care-l conduce - PNL - are foarte puține femei în funcții de conducere.