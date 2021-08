Premierul Florin Cîțu a publicat vineri execuția bugetară la 6 luni pentru fiecare minister în parte.

UPDATE

Postarea premierului și graficele au fost ulterior editate de premierul Florin Cîțu.





+++

Redăm mai jos graficul postat pe Facebook de premier:

Din grafic lipsește însă execuția bugetară a Secretariatului General al Guvernului.

+++

„Media din niciun minister nu are execuție de 100%, ca să fie foarte clar. Media execuției este de 84%, Ministerul Transporturilor este sub media de 84% (…). Nu în ședința coaliției se alocă resurse. Resursele, am câteva propuneri și pentru Ministerul Transporturilor și pentru Ministerul Sănătății, pe care le-am convenit după ce am discutat cu colegii mei din Ministerul Sănătății. M-am uitat și pe Ministerul Sănătății, Transporturilor, dar și în Finanțe și am cerut de fapt o situație a tuturor companiilor din Ministerul Transporturilor. De exemplu, am vrut să văd dacă investițiile sunt mai mari sau mai mici decât anul trecut, la șase luni de zile. Am vrut să fiu foarte documentat și vă spun că uneori în unele locuri se justifică, în altele locuri nu se justifică o suplimentare”, a precizat Cîțu marți, înainte de ședința coaliției de guvernare, potrivit Agerpres.