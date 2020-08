Premierul Ludovic Orban s-a declarat împotriva traseismului politic, afirmând că mulți dintre primarii care au trecut de la PSD la PNL au fost inițial tot în PNL. El a mai spus că unii speră că vor avea acces mai ușor la fondurile guvernamentale.

"PNL fiind la a guvernare în 2006 modificat legea privind statutul aleșilor locali, nepermițând primarilor și consilierilor locali se schimbă partidul politic în timpul mandatului. Cred că această alegere trebuie completată, deși aici e o chestiune legată de dreptul de a fi ales, de a candida la. Până la urmăe tot a deciziei la nivel politic. Personal sunt împotriva traseismului politic, m-am înscris într-un partid și de 30 de ani sunt într-un partid. Eu când am intrat în PNL nu am intrat numai ca să fac eu carieră sau să obțin o funcție. Am intrat pentru că eu cred în valorile, principiile doctrina formațiunii respective și eu cred că este fundamentală consecvența și e și o garanție pentru alegători că omul care este implicat în viața publică se ține de cuvânt", a declarat Ludovic Orban la Digi24.

Orban a mai spus că au fost și câteva "accidente" în unele județe, dar cei mai mulți primari care au venit de la PSD în ultima perioadă au fost și înainte în PNL, dar au fost "luați aproape cu japca prin Ordonanța 55 în guvernarea PSD".

Liderul PNL susține că traseismul politic se manifestă la toate partidele și "nimeni nu e înger".

Orban a mai completat că toate criticile care li se aduc liberalilor după ce l-au cooptat în partid pe primarul Iașiului, Mihai Chirica, nu sunt fondate deoarece acesta a plecat din PSD în 2017, imediat după adoptarea OUG 13 de către Guvernul Grindeanu.

Orban susține că sunt oameni care au venit în PNL nu pentru că țin la partid, ci pentru că estimească că PNL va fi la guvernare în urmtărorii patru ani, iar ei vor o relație mai bună pentru a atrage fondurile guvernamentale.

"Eu le-am transmis că nu există subiectivism în alocarea de fonduri", a completat Ludovic Orban.

Din estimările PSD, aproape 100 de primari au plecat în ultima perioadă către PNL, în timp ce în jur de 40 au decis să se alăture social-democraților.