Președintele Klaus Iohannis a răspuns joi unei întrebări adresate de o jurnalistă referitoare la felul în care el face economii la energie în propria casă.

"În ceea ce mă privește, personal, dintotdeauna am evitat risipa. Pentru mine nu este absolut nimic nou și asta are toate aspectele cunoscute. Nu am niciodată o temperatură exagerat de mare în casă, nici temperatura apei calde nu este foarte mare. Electricitatea se folosește doar atunci când chiar trebuie și nu ca să iluminăm grădina și așa mai departe", a spus Iohannis înainte de participarea la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles.

Iohannis a mai adăugat că " sunt multe chestiuni mici, dar care însumate se văd și la bani"