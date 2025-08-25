iderii marilor confederații sindicale își asigură funcțiile de președinte de-a lungul mai multor mandate printr-o serie de reglementări din statutul organizațiilor pe care le conduc.

Confederațiile sindicale sunt construite pe model piramidal, liderii pe care-i vedem mereu la televizor de ani de zile fiind aleși de alți lideri de sindicate mai mici. Fiecare dintre aceste organizații are un statut, care de cele mai multe ori nu este public, potrivit PRESShub.

Alegerea liderilor se realizează, odată la patru ani, de către șefii sindicatelor mai mici. Valoarea voturilor acestora depinde, însă, de numărul de membri pe care-i reprezintă dar și de condiția de a strânge cotizația de la aceștia.

Dacă în cazul unor confederații sindicale un reprezentant în congresul organizației este portavocea a cel puțin 250 de membri de sindicat cu cotizațiile plătite la zi, în altele reprezentativitatea este stabilită înainte de congres, de biroul executiv, unde președintele în funcție are un rol determinant.

