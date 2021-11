Președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat pentru Digi24.ro că în acest moment se discută programul de guvernare PNL-PSD-UDMR, însă discuția despre cine va fi premier este blocată.

Kelemen Hunor a declarat că au început discuțiile pe programul de guvernare, dar rămâne de văzut dacă se pot armoniza cele două programe.

Principalele declarații:

Noi cu PNL avem un program de guvernare făcut anul trecut, și sigur PSD are un program. Va dura câteva zile această dezbatere. Eu cred că se poate ajunge la o înțelegere.

Am început discuțiile pe structura guvernului. Nu cred că vor fi probleme și urmează discuția pe un acord politici. În mare vom păstra structura actuală. Sunt discuții să ducem Cercetarea la Educație, să ducem Secretarul General al guvernuluisă fie membru al Cabinetului. Am discutat câteva variante. Eu am propus să avem un Minister al Familiei pentru că avem o problemă demografică, pentru politici de familie e bine să avem o structură guvernamentală.

Au fost și alte propuneri, dar se creionează 20-21 de ministere, nu are mare importanță.

Trebuie să vedem care sunt așteptările societății și care sunt provocările pe termen lung pentru România.Trebuie să vedem dacă Ministerul Economiei trebuie să rămână așa sau scoatem IMM-urile. Am avut această discuție și ieri și urmează să continuăm discuțiile.Un om politic trebuie să știe să gândească pentru 10 ani înainte.

Au mai fost încercări, dar din păcate România nu a avut un proiect de țară. Sunt câteva domenii unde trebuie să fim atenți. De exemplu, energia și Green Deal. Trebuie să vedem dacă putem stabili deziderate.

Problemele demografice, dacă mergem tot așa, vom avea probleme pentru că până în 2050 lucruile vor fi catastrofale. Revizuirea Constituției: republică parlamentară sau republică prezidențială și ce facem cu independența justiției.

De asemenea, independența în sectorul agricol și în industria alimentară. Poți să stabilești 3-4 domenii pe tremen lung. Se poate face o majoritate pentru aceste deziderate.Ieri când ne-am uitat pe agendă cu toții am fost de acord că trebuie să facem guvernul repede.

Dacă prelungești mult va muri și această încercare și rămâne o singură soluție: alegerile anticipate. Există și această presiune leagată de pandemie, de rectificarea bugetului și pregătirea bugetului pentru anul viitor.

Rămâneți vicepremier? Asta va decide partidul. Vom vedea, nu e un lucru extrem de important.

Premier prin rotație. Este o soluție, nu am încercat niciodată. Se poate încerca, nu spun că este o soluție bizară. Aici ne-am blocat. PNL nu acceptă pe PSD să vină cu propunere de premier, PSD nu acceptă PNL cu propunere de premier. Ambele partide vor și să fie președintele partidului. S-a pus propunerea să fie o rotație în trei, se poate și premier independent. Era discuția să fiu și eu.

Nu contează câte luni. Dacă începe UDMR, ceilalți sunt salvați pentru că după acea poate să vină și PNL și PSD. Problema este cine începe. Nu știu cine ar putea să fie premier independent. Depinde de personalitatea premierului. Se poate guverna și cu un premier independent dar va fi foarte greu. Nu știu cine ar accepta o astfel de variantă. Au fost creionate câteva alternative. Trebuie să mergem la președinte pentru că el desemnează. Deocamdată nu există o înțelegere pe acest subiect. Nu o să ne împiedicăm de persoana premierului.

Niciun partid nu își permite să facă o altă desemnare decât președintele partidului. Eu nu cred că mă va desemna președintele Iohannis, deci pot să fie destul de relaxat. În interioul UDMR nu există o competiție pentru putere. La celelalte partide s-ar putea să apară foarte repede.

Modificarea Constituției. Noi avem un sistem semi-prezidențial. În UE sunt 17 state cu regimuri parlamentare. Marea majoritate funcționează pe republică parlamentară. Asta înseamnă că președintele este ales de Parlament. Sigur, atribuțiile președintelui nu trebuie luate.

Poți să dai atribuții în plus, poți să iei atribuții, nu asta e problema. Putem să mergem spre republică parlametnară, poți să mergi și spre republică prezidențială. Noi din 90 susținem republică parlamentară. Și în 2003 am susținut această idee. Președintele trebuie să fie un mediator eficient. Ideea este să fie ales de Parlament. S-ar putea să câștige cineva jumătate plus unu și nu trebuie să negociezi. Asta ar înseamnă o mobilizare mult mai mare la parlamentare.

Renegociere PNRR este posibilă? Anumite chestiuni pot fi discutate la un moment dat, dar nu poți acum. Acum trebuie să lansezi proiectele, să faci reformele necesare. Anul viitor în iulie trebuie să mergi cu prima raportare și acolo dacă reformele nu sunt, România riscă să piardă banii. O singură refromă poate bloca toate finanțările.

Eu cred că în primul an nu se pune problema renegocierii.

Justiție. În Constituție avem singura instituție descrisă Ministerul Public, trebuie să vedem cum operaționalizăm. CSM trebuie să fie unul pentru judecători și unul pentru procurori. Sunt meserii diferite, nu sunt parteneri. Procurorul vine cu acuzarea, judecătorul are ultimul cuvânt și nu e bine să meargă împreună. Devin mai independenți, mai liberi, mai buni, dacă vor fi separați, sunt convins de acest lucru. Dacă ai o majoritate de aproape 70% atunci trebuie să ai dezideratul modificării Constituției.



Control în coaliție. Nu control, coordonarea coaliției. Cultura dialogului, cultura coalițiilor, la noi e la un nivel mic. Se pot stabili diferite forme de coaliții dar trebuie să ai și cultura de a căuta un compromis.

Dacă USR e dreapta, nu știu ce sunt eu. Ei sunt progresiști, de multe ori de stânga. Ei nu sunt de centru dreapta în niciun caz. Nici familia politică europeană în care sunt, nu e de centru dreapta. Trebuie să găsim compromisurile necesare pentru România.